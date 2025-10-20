Vorsicht vor Ablenkungstrick: Polizei warnt nach Fall in Gleisdorf

Heimtückischer Diebstahl mitten am Tag: Eine 81-jährige Pensionistin aus dem Bezirk Weiz wurde am Freitagnachmittag, dem 17. Oktober, Opfer eines Trickdiebstahls. Wie die Polizei mitteilt, nutzten bislang unbekannte Täter eine gezielte Ablenkungsmasche, um der Frau am Parkplatz einer Bank die Geldbörse aus dem Fahrzeug zu stehlen.

Dreiste Ablenkung vor der Bank

Die Pensionistin wollte bei der Bank in Gleisdorf Hilfe bei der Einrichtung ihrer Banking-App erhalten. Als sie gegen 15 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, wurde sie plötzlich von einem unbekannten Mann angesprochen. Der etwa 35-Jährige, gepflegt und mit schwarzen Haaren, sprach sehr gutes Deutsch, allerdings mit Akzent. „Bitte helfen Sie mir, wo ist ein Spital?“, soll der Mann wiederholt gefragt haben, während er sich in die offene Tür des Autos stellte und so das Zuschlagen verhinderte. Die 81-Jährige versuchte zunächst, dem Mann den Weg zum Krankenhaus zu erklären, doch er wiederholte seine Frage mehrfach und wurde immer aufdringlicher. Erst als die Frau laut wurde, entfernte sich der Unbekannte. Kurz darauf startete sie den Motor und fuhr davon, ohne zu ahnen, dass sich inzwischen offenbar ein Komplize Zugang zum hinteren Fahrzeugbereich verschafft hatte.

Geldbörse verschwunden

Erst während der Fahrt fiel der Frau auf, dass eine der hinteren Türen leicht geöffnet war. Zu Hause folgte die bittere Erkenntnis: Ihre Geldbörse war verschwunden, samt Bargeld, Dokumenten und Bankkarten. Die Frau ließ ihre Karten sofort sperren und erstattete Anzeige. Die Polizei warnt eindringlich vor ähnlichen Ablenkungsversuchen, die vor allem rund um Supermärkte, Bankfilialen oder Parkplätze zunehmen. Immer wieder suchen Kriminelle gezielt ältere Menschen aus, um sie durch freundliche, aber aufdringliche Ansprachen in Gespräche zu verwickeln. Bereits im Frühjahr hatte das Landeskriminalamt Steiermark wegen einer Serie von „Geldwechsel-Tricks“ gewarnt. Auch dabei baten Täter um vermeintliche Hilfe, nur um im richtigen Moment zuzuschlagen. Die Polizeiinspektion Gleisdorf bittet nun um Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen könnten. Wer am Freitag im Bereich der Volksbank in Gleisdorf verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden.