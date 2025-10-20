Eislaufen unter Sternen: Winterzauber in Bruck an der Mur

Pünktlich zur Eröffnung der Waldweihnacht verwandelt sich der Hauptplatz in Bruck an der Mur in eine glitzernde Winterkulisse, mit einer kostenlosen Eislaufbahn mitten im Herzen der Stadt.

Wenn am 21. November die Waldweihnacht in Bruck an der Mur eröffnet wird, wartet auf die Besucher eine ganz besondere Premiere: Erstmals gibt es Eislaufen im Herzen der Altstadt. Die Firma INTECO, ein international tätiger Anlagenbauer mit Sitz in Bruck, errichtet auf dem Hauptplatz eine mobile Eisfläche. Somit ist die Stadt um eine Winterattraktion reicher.

Eislaufvergnügen für alle – bei freiem Eintritt

Die neue Eislaufbahn misst 25 mal 12,5 Meter und steht bis Ende Jänner 2026 allen Besuchern kostenlos zur Verfügung. Sie wird direkt im Weihnachtsdorf am Hauptplatz aufgebaut und vom Brucker Weihnachtsverein betrieben. Geöffnet ist die Bahn sieben Tage die Woche, und dank Flutlichtanlage kann auch am Abend fröhlich übers Eis geschlittert werden. Für INTECO-Geschäftsführer Harald Holzgruber ist das Projekt eine Herzensangelegenheit: „Mit dem Eislaufplatz möchten wir unsere Verbundenheit mit der Stadt zeigen und der Region etwas Freude schenken. Besonders für Kinder und Jugendliche soll er ein Ort der Bewegung, Begegnung und Begeisterung werden.“

©Stadt Bruck/Vassilev INTECO-Chef Harald Holzgruber errichtet einen Eislaufplatz im Herzen der Altstadt von Bruck an der Mur.

Winterwonderland in Bruck

Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger lobt das Engagement des Unternehmens: „Es ist schön zu sehen, dass lokale Betriebe Verantwortung übernehmen und aktiv zur Belebung der Innenstadt beitragen. Der Eislaufplatz bringt Menschen ins Zentrum, belebt die Altstadt und macht die Waldweihnacht noch attraktiver.“ Neben der Eisfläche sorgen ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum, das Riesenrad mit Panoramablick über die Stadt und Fahrten mit der Breitenauer Bahn für zusätzliche Highlights.