Baum stürzt auf 64-Jährigen: Familie rettet ihn mit Motorsäge

Bei Forstarbeiten in Gnas wurde ein 64-Jähriger von einem Baum getroffen und eingeklemmt. Seine Familie befreite ihn mit einer Motorsäge. Der Mann wurde schwer verletzt ins LKH Graz geflogen.

Ein 64-Jähriger wurde bei Holzarbeiten schwer verletzt. Ein morsch gewordener Baum fiel auf ihn, doch seine Familie kam rechtzeitig zur Hilfe.

Ein 64-Jähriger wurde bei Holzarbeiten schwer verletzt. Ein morsch gewordener Baum fiel auf ihn, doch seine Familie kam rechtzeitig zur Hilfe.

In Gnas (Bezirk Südoststeiermark) kam es am Montag, dem 20. Oktober 2025, zu einem schweren Forstunfall. Gegen 9 Uhr war ein 64-jähriger Mann in seinem eigenen Wald mit Holzarbeiten beschäftigt. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, fällte der Mann einen Baum, doch dieser riss beim Sturz einen bereits morschen Stamm mit. Der morsche Baum fiel direkt auf den 64-Jährigen und klemmte ihn zwischen Oberschenkel und Hüfte ein.

Geistesgegenwart rettete Verletztem das Leben

Trotz der schweren Verletzungen bewahrte der Mann Ruhe und handelte rasch: Es gelang ihm noch, mit seinem Mobiltelefon Familienangehörige zu verständigen. Diese machten sich sofort auf den Weg in den Wald. Vor Ort befreiten sie den Eingeklemmten mit einer Motorsäge.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Kurz darauf trafen die Einsatzkräfte vom Roten Kreuz und ein Notarzt am Unfallort ein. Sie kümmerten sich um die medizinische Erstversorgung des schwer verletzten Mannes. Wegen der Schwere seiner Verletzungen wurde der 64-Jährige vom Rettungshubschrauber „Christophorus 12“ in das LKH Graz geflogen. Auch die Feuerwehren Obergnas und Grabersdorf standen bei den Bergungsarbeiten im Einsatz.