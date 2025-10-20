Steirer rettete Leben mit seinen Stammzellen

Ein kurzer Moment der Entscheidung wurde zum Wendepunkt: Paul Josef (31) aus Deutschlandsberg ließ sich bei einer Typisierungsaktion registrieren und schenkte einer fremden Frau aus Mitteleuropa neue Hoffnung auf Leben.

Manchmal reicht ein einziger Augenblick, um das Leben eines anderen Menschen zu verändern. Für Paul Josef aus Deutschlandsberg (Steiermark) war es ein spontaner Entschluss in einer Schulpause, der ihn zum Lebensretter machte. „Eine Arbeitskollegin hat im Dezember 2024 an unserer Schule eine Typisierungsaktion organisiert. Ich fand die Idee supercool und bin in der Pause kurz hingegangen – Fragebogen, Wangenabstrich, fertig“, erzählt der 31-Jährige. Nur zwei Monate später folgte der Anruf, der alles veränderte: Seine Stammzellen passten zu einer Frau aus Mitteleuropa, die dringend Hilfe brauchte.

Von der Registrierung zur Lebensrettung

Nach den nötigen Bluttests und Untersuchungen im LKH Graz war alles bereit. Vier Tage vor der Spende begann Paul mit den Vorbereitungen. „Ich hatte ein bisschen Muskelkater, aber sonst war alles kein Problem“, erinnert er sich. Die eigentliche Spende verlief dann überraschend schnell. „Statt fünf Stunden dauerte die Spende keine drei! Mein Körper hatte so viele Stammzellen produziert, dass alles super schnell ging.“

©Geben für Leben Mit seiner Stammzellspende schenkte Paul einer Frau aus Mitteleuropa neue Hoffnung auf Leben.

Ein Erlebnis voller Dankbarkeit

„Es war wirklich eine sehr positive Erfahrung – stressfrei, entspannt, und das Team war total freundlich“, erzählt Paul mit einem Lächeln. Zu wissen, dass seine Stammzellen einer schwerkranken Frau Hoffnung geben, erfüllt ihn mit tiefer Dankbarkeit. Für ihn war es selbstverständlich, zu helfen und doch ist ihm bewusst, dass es für die Empfängerin vielleicht der Unterschied zwischen Leben und Tod bedeutet.

Hoffnung, die verbindet

Solche Geschichten zeigen, wie viel Mitgefühl und Mut in unserer Region stecken. Pauls Einsatz steht stellvertretend für viele Menschen, die bereit sind, Fremden zu helfen. Jede Typisierung kann ein Leben retten und jede Entscheidung zählt. „Ich hoffe, dass meine Stammzellen der Empfängerin bei der Genesung helfen“, sagt Paul leise. Seine Worte klingen nach, weil sie zeigen, dass Menschlichkeit manchmal ganz einfach beginnt: mit einem Wangenabstrich und einem offenen Herzen.