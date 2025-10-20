84-Jährige stürzte beim Fensteröffnen in den Tod

In Buch-St. Magdalena im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld kam es Montagfrüh zu einem tödlichen Unglück: Eine 84-jährige Frau stürzte aus dem Fenster ihres Wohnhauses und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

In Buch-St. Magdalena kam es am Montagmorgen zu einem tragischen Unfall, bei dem eine 84-jährige Frau tödlich verunglückte.

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Montagmorgen, dem 20. Oktober 2025, in Buch-St. Magdalena im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark. Gegen 7.20 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Wohnhaus gerufen, vor dem eine regungslose Frau lag. Sofort wurden Rettungskräfte und Notarzt verständigt. „Trotz Reanimationsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod der 84-Jährigen feststellen“, heißt es vonseiten der Beamten.

Fenster geöffnet, Gleichgewicht verloren

Laut Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark stürzte die Frau aus einem Fenster im Obergeschoss ihres Hauses, das sich rund sieben Meter über dem Boden befand. „Auf Grund des Lagebildes kann angenommen werden, dass die 84-Jährige beim Öffnen der Fensterläden das Gleichgewicht verlor und in die Tiefe stürzte“, heißt es von der Polizei.

Gesundheitliche Probleme bekannt

Nach Rücksprache mit den Angehörigen wurde bekannt, dass die Frau bereits unter Gleichgewichtsstörungen und Schwindel litt. Diese gesundheitlichen Probleme dürften beim Öffnen des Fensters eine tragische Rolle gespielt haben. „Ein Fremdverschulden konnte nicht erhoben werden“, bestätigte die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.