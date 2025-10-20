Neue Materialklasse aus Leoben sorgt international für Aufsehen

Was an der Montanuniversität Leoben gelang, sorgt international für Aufsehen: Ein Forschungsteam unter der Leitung von Assistenzprofessor Matheus A. Tunes hat eine neue Klasse von Materialien entwickelt: die sogenannten ZIP-Phasen. Diese „Zickzack-Intermetallphasen“ könnten in Zukunft eine zentrale Rolle in Hightech-Anwendungen spielen, etwa in der Elektronik, in Batterien der nächsten Generation oder im Quantencomputing. „Die Entdeckung der ZIP-Phasen markiert den Beginn eines völlig neuen Ökosystems nanostrukturierter Materialien“, erklärt Tunes, der das Projekt leitete und Erstautor der Studie ist.

Vom Labor zur Anwendung

Das Team des [X-MAT]-Labors für Metallurgie in extremen Umgebungen an der Montanuniversität Leoben konnte ZIP-Phasen erstmals mithilfe moderner pulvermetallurgischer Verfahren herstellen. Besonders erfolgreich war die Synthese im Nb–Si–Ni-System, wodurch eine präzise Untersuchung der neuen Materialien möglich wurde. Die ZIP-Phasen zeichnen sich durch eine einzigartige atomare Struktur aus. Sie verbinden metallische und ionische Eigenschaften und bilden dabei charakteristische Zickzack-Muster auf atomarer Ebene. Durch diese Struktur könnten sie künftig nicht nur leistungsfähiger, sondern auch vielseitiger einsetzbar sein als bisher bekannte Materialien.

Struktur mit Zukunft

Die neue Materialklasse erinnert in ihrer Anordnung an die bereits bekannten MAX-Phasen, geht jedoch weit darüber hinaus. Computergestützte Simulationen zeigen, dass ZIP-Phasen in ultradünne 2D-Schichten zerlegt werden können. Diese Eigenschaft eröffnet neue Möglichkeiten in der flexiblen Elektronik, magnetischen Sensorik und bei intelligenten Geräten. Damit liefern die Ergebnisse nicht nur Bestätigung für frühere theoretische Vorhersagen, sondern auch neue Impulse für die Materialwissenschaft weltweit.

Forschung mit internationaler Strahlkraft

Um die Potenziale der ZIP-Phasen weiter zu erforschen, baut das Leobener Team derzeit Kooperationen mit internationalen Universitäten und Forschungseinrichtungen auf. Ziel ist es, die Materialien noch besser zu verstehen und Wege zu finden, sie künftig industriell nutzbar zu machen. Tunes betont: „Wir stehen hier erst am Anfang. Doch die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Der Kopf hinter der Entdeckung

Matheus A. Tunes stammt ursprünglich aus Brasilien und studierte Physik an der Universität São Paulo. Nach Forschungsaufenthalten in Großbritannien und den USA kam er 2019 nach Leoben. Schon damals arbeitete er an der Idee, MAX-Phasen-ähnliche Materialien ohne Kohlenstoff oder Stickstoff zu entwickeln – eine Vision, die nun mit den ZIP-Phasen Realität wurde. Nach seiner Zeit als Director’s Fellow am Los Alamos National Laboratory in den USA kehrte Tunes 2023 als Assistenzprofessor an die Montanuniversität zurück. Dort leitet er heute das [X-MAT]-Labor für Metallurgie in extremen Umgebungen und schreibt mit seiner Forschung Geschichte.