NEOS: Steiermark wird zum Sorgenkind Österreichs

Im steirischen Landtag geht es am Dienstag um das Budget der Landesregierung und die NEOS sparen dabei nicht mit Kritik. „Unsere schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Die Landesregierung kann nicht mit dem Geld der Menschen umgehen und war bisher auch nicht in der Lage, konkrete Sparmaßnahmen einzuleiten und Reformen auf den Weg zu bringen“, stellt Klubobmann Niko Swatek der blau-schwarzen Koalition ein verheerendes Zeugnis aus. Laut NEOS hinterlasse die Regierung mit 811 Millionen Euro neuen Schulden in nur einem Jahr und Gesamtschulden von über acht Milliarden Euro ein bedenkliches Signal. „FPÖ und ÖVP finden den Mut für Reformen nicht. Angesichts der explodierenden Schulden wird die Steiermark immer mehr zum Sorgenkind Österreichs“, so Swatek.

NEOS fordern einheitliche Regeln für steirische Musikschulen

Neben dem Budget rücken die NEOS das Thema Musikschulen auf die Tagesordnung. Eine Dringliche Anfrage an Landesrat Werner Amon soll Klarheit schaffen. Gemeindesprecher Robert Reif kritisiert die zersplitterten Zuständigkeiten: „Jede Gemeinde kocht ihr eigenes Süppchen, das ist weder effizient noch zumutbar für die Eltern und Kinder. Wir fordern seit Jahren, dass die Zuständigkeit für alle steirischen Musikschulen beim Land liegen muss, um einheitliche Qualitätsstandards und Kosten zu garantieren. Niemand versteht, warum der gleiche Unterricht in der Nachbargemeinde einen anderen Preis haben soll.“

Flascherlzug ist ein Stück steirischer Identität

Auch ein Stück steirischer Kultur soll Thema im Landtag werden: der Stainzer Flascherlzug. Für Swatek ist dessen Erhalt ein zentrales Anliegen. „Wer sich in Festzelten zu Brauchtum bekennt, darf nicht schweigen, wenn steirische Geschichte verschwindet. Die Landesregierung muss jetzt zeigen, ob sie Verantwortung übernimmt oder zusieht, wie ein Stück steirischer Identität verloren geht“, mahnt der NEOS-Chef. Im Rahmen einer Anfrage an Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) will Swatek den Erhalt des historischen Zuges zur „Chefsache“ machen. Seine Frage an den Landeshauptmann lautet: „Werden Sie und das Land Steiermark Maßnahmen ergreifen, um den Erhalt des traditionsreichen Stainzer Flascherlzugs als kulturelles und touristisches Wahrzeichen der Weststeiermark zu sichern?“