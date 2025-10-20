Traktor kracht in Schulbus – Lenkerin und Schülerin hatten großes Glück

In Deutsch Goritz (Bezirk Südoststeiermark) stieß ein Traktor mit einem Schulbus zusammen. Die Lenkerin und eine Schülerin kamen mit dem Schrecken davon. Der Bus selbst wurde völlig zerstört.

Der Schulbus kippte nach der Kollision mit dem Traktor um. Lenkerin und Schülerin blieben unverletzt, der Bus wurde jedoch völlig zerstört.

In der Gemeinde Deutsch Goritz (Bezirk Südoststeiermark) kam es am Montag, dem 20. Oktober 2025, gegen 14.15 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Auf dem Kater Weg, unweit der Kreuzung Oberkater Spitz, prallte ein Traktor mit einem Schulbus zusammen. Laut Angaben der Feuerwehr war der Traktorlenker aus Richtung Weixelbaum unterwegs, als er den von Spitz kommenden Bus übersah.

Bus kippt um und schleudert über die Straße

Der Aufprall war heftig: Der Traktor krachte in die Seite des 20-sitzigen Schulbusses. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte der Bus um und rutschte noch rund 20 Meter über die Fahrbahn – begleitet von einer Spur aus Rollsplit und Trümmern. Trotz des dramatischen Szenarios blieb das Geschehen ohne Verletzte.

Wie durch ein Wunder: Niemand verletzt

Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt nur die Lenkerin und eine Schülerin. Beide konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Laut Feuerwehr mussten sie nicht ins Krankenhaus gebracht werden. „Dass es bei dem Unfall keine Verletzten gibt, ist großes Glück“, so Franz Konrad, Pressesprecher im Feuerwehrbereich Radkersburg gegenüber der „Kleinen Zeitung“. Die Buslenkerin erlitt allerdings einen schweren Schock und musste vom Roten Kreuz betreut werden.

Feuerwehren im Einsatz

Die Feuerwehren Weixelbaum und Mureck rückten mit mehreren Fahrzeugen aus, um die Unfallstelle abzusichern. Mit zwei Seilwinden wurde der umgestürzte Bus wieder aufgerichtet und anschließend einem Abschleppdienst übergeben. Auch auslaufende Betriebsmittel mussten gebunden werden, um eine Umweltgefährdung zu vermeiden. Die Feuerwehr berichtete, dass der Schulbus erst vor Kurzem angeschafft wurde und nun als Totalschaden gilt. Der Traktor hingegen kam vergleichsweise glimpflich davon: Nur die rechte vordere Felge wurde beschädigt.