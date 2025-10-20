Dienstag bringt Sonne, Wolken und milde 17 Grad in die Steiermark

Am Dienstag, dem 21. Oktober 2025, zeigt sich das Wetter in der Steiermark wechselhaft. „Es gibt landesweit einen Mix aus Sonnenschein und dichten Wolken, wobei die Sonnenfenster im Tagesverlauf deutlich weniger werden“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Am Nachmittag kann es vom Oberen Murtal bis in die Südsteiermark vereinzelt leicht regnen. Der Wind weht mäßig aus Südwest und bringt milde Luft ins Land. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 17 Grad.