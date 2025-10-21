Leoben eröffnet neues Gesundheitszentrum: Entlastung für Spitäler

Nach rund vier Jahren Planung ist es soweit: Die Stadt Leoben hat nun eine eigene Primärversorgungseinheit (PVE), ein Gesundheitszentrum, das künftig eine zentrale Rolle in der medizinischen Grundversorgung der Region übernehmen soll. Am Montag wurde die neue Einrichtung offiziell eröffnet.

Team aus Ärzten, Pflege und Therapie

In der PVE arbeiten laut Stadt Leoben drei Ärzte, zwei Pflegekräfte und drei Mitarbeiter in der Ordinationsassistenz. Ergänzt wird das Team durch je eine Fachkraft für Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie. Bereits am Eröffnungstag waren sechs Personen im Einsatz. Das Zentrum verfügt über insgesamt vier Behandlungsräume, einen Physiotherapieraum, ein Labor, einen Gesprächstherapieraum sowie einen Infusionsraum. Betreiber ist der Orden der Barmherzigen Brüder, der in der Steiermark bereits mehrere Gesundheitseinrichtungen führt. Für Bürgermeister Kurt Wallner (SPÖ) ist das neue Zentrum ein wichtiger Schritt: „Die Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung ist entscheidend, um den Auswirkungen des demografischen Wandels und gesellschaftlicher Entwicklung entgegenzuwirken. Die PVE ist eine moderne, wohnortnahe Versorgungseinrichtung, die genau das leistet.“

©Armin Russold Nach jahrelanger Planung wurde das neue Gesundheitszentrum diese Woche eröffnet.

Gesundheitszentren sollen Spitäler entlasten

Die Primärversorgungseinheiten sollen künftig helfen, Krankenhausambulanzen zu entlasten. Denn viele Patienten suchen Hilfe in Spitälern, obwohl ihre Anliegen auch im niedergelassenen Bereich behandelt werden könnten. Das neue Zentrum bietet daher eine erste Anlaufstelle ohne Zuweisung und legt besonderen Wert auf Prävention und Gesundheitsförderung. Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) bezeichnete das neue Zentrum als „wesentlichen Baustein für die Zukunft des steirischen Gesundheitssystems“. Mit Projekten wie jenem in Leoben wolle man die hausärztliche Versorgung langfristig sichern und gleichzeitig neue Wege in der Patientenbetreuung gehen. „Es freut mich, dass der Weg den das Land Steiermark, die ÖGK und der Gesundheitsfonds Steiermark mit den Ordensspitälern in der Steiermark eingeschlagen hat, sich zu einem Erfolgspfad in der medizinischen Grundversorgung entwickelt hat. Entsprechend ihrem Ordensauftrag gehen die Barmherzigen Brüder dorthin, wo sie gebraucht werden. Gerne nehmen wir die Aufgabe an, Verantwortung für die Versorgung der Menschen im Raum Leoben zu übernehmen, „so Kornhäusl.