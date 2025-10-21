Über 36.000 Steirer krankgemeldet, Ärzte warnen vor Erkältungswelle

In der Steiermark liegen derzeit mehr als 36.000 Menschen im Krankenstand. Vor allem grippale Infekte sorgen für volle Wartezimmer. Auch Corona- und erste Grippefälle wurden gemeldet, Experten raten zur Impfung.

Die Steirer kämpfen sich derzeit durch die erste große Krankheitswelle des Herbstes. Laut aktueller Statistik der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) waren in der vergangenen Woche 36.258 Personen krankgeschrieben, das sind zwar etwas weniger als in der Vorwoche, doch die Zahl bleibt hoch.

Grippale Infekte weiter auf Platz eins

Die meisten Betroffenen leiden unter Erkältungskrankheiten und Atemwegsinfekten: Rund 10.700 Steirer waren wegen grippaler Infekte im Krankenstand. Hinzu kommen 531 Covid-Fälle – leicht mehr als in der Woche zuvor, sowie 43 bestätigte Influenza-Erkrankungen. Zum Vergleich: Vor einem Jahr waren es um diese Zeit bereits mehr als 100 Grippefälle. „Wichtig ist jetzt, das Immunsystem zu stärken“, betont ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter. Bewegung, ausreichend Schlaf und gesunde Ernährung seien die beste Vorbeugung gegen Infekte. Besonders wichtig sei aber auch die Grippeimpfung: „Gerade für ältere Menschen, Schwangere und chronisch Erkrankte kann sie das Risiko schwerer Verläufe deutlich senken“, so Krauter. Die steirischen Krankenhäuser rüsten sich ebenfalls für die Infektsaison. Ab 1. November öffnet wieder die Portalambulanz vor der Kinderklinik am LKH-Uniklinikum Graz, um den Andrang in den Spitalsambulanzen zu reduzieren. Kinderärzte stehen dort freitags, am Wochenende und an Feiertagen zur Verfügung.

Österreichweiter Trend

Auch im restlichen Österreich zeigt sich ein ähnliches Bild: Insgesamt waren landesweit fast 77.000 Menschen wegen grippaler Infekte krankgeschrieben, 5 Minuten hat berichtet. Die Zahl der Influenza-Fälle bleibt mit rund 480 Fällen vorerst stabil.