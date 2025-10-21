Junker 2025: Diese steirischen Weine versprechen einen starken Jahrgang

Die Weinlese in der Steiermark ist abgeschlossen und Winzer zeigen sich zufrieden. Trotz Regen im September brachte das Jahr ideale Bedingungen für frische, fruchtige Weine mit sich.

Die steirische Weinlese ist heuer früher gestartet als üblich. Bereits Anfang September wurden die ersten Trauben für die Sektproduktion geerntet, Mitte September begann dann die Hauptlese. Der Verlauf der Saison war weitgehend günstig und das zeigt sich nun in den Kellern der Winzer. „Die heurige Vegetationsperiode war durchwegs positiv“, sagt Stefan Potzinger, Obmann von Wein Steiermark. Pflanzenschutz und Laubarbeiten konnten ohne größere Probleme durchgeführt werden, die Reben entwickelten sich gesund. „Wir erwarten einen sehr erfreulichen Jahrgang – mit Frische, Struktur und Frucht.“ Auch Martin Palz, Geschäftsführer von Wein Steiermark, spricht von einem Jahrgang, der an klassische Stärken der Steiermark anknüpft: „Leichtigkeit und Aromatik stehen im Vordergrund – es ist ein typischer steirischer Jahrgang.“

©Wein Steiermark/Fotokuchl Für heuer wird mit 230. 000 Hekotrolitern gerechnet, das sind etwa 20 Prozent mehr Ernte als im Fünfjahresschnitt.

Wetter mit kleinen Hürden

Der Frühling verlief mild und trocken, im Mai füllten Regenfälle die Wasserreserven wieder auf. Nach einer heißen Phase im Juni folgten wechselhafte, kühlere Wochen. Im August sorgte stabiles Hochdruckwetter schließlich für die perfekte Traubenreife. Erst Mitte September sorgten stärkere Regenfälle kurzzeitig für Probleme, die meisten Spitzenqualitäten waren da jedoch schon im Keller. „Was heuer fehlt, sind Süßweine – dafür sind die klassischen Sorten stark“, heißt es aus der Branche. Nach 159.000 Hektolitern im Jahr 2024 wird heuer mit rund 230.000 Hektolitern gerechnet, das sind etwa 20 Prozent mehr als im Fünfjahresschnitt. Damit liegt die Steiermark über dem Niveau einer durchschnittlichen Ernte.

Junker als Vorbote des neuen Jahrgangs

Ab 24. Oktober kommt der neue Steirische Junker in den Verkauf, traditionell der erste Vorgeschmack auf den Jahrgang. Frisch, fruchtig und leicht, soll er zeigen, wohin sich die Weine 2025 entwickeln. Die große Junker-Präsentation findet am 5. November in der Grazer Stadthalle statt.