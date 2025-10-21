Grüne fordern mehr Schutz bei Sportwetten: „Das Handy ist ein Wettbüro“

In der Steiermark wollen die Grünen den Spielerschutz bei Sportwetten deutlich verschärfen. Ihr Antrag im Landtag fordert klare Regeln, verpflichtende Limits und eine bundesweite Einstufung von Wetten als Glücksspiel.

In Österreich gelten Sportwetten bislang nicht als Glücksspiel, sondern als „Geschicklichkeitsspiel“ kritisieren die Grünen Steiermark. Damit sind sie, anders als etwa Poker oder Automatenwetten, nicht vom Glücksspielgesetz erfasst. Für die Grünen ist das ein „gesetzliches Versäumnis mit gefährlichen Folgen“. Landtagsabgeordnete Veronika Nitsche, gemeinsam mit Sandra Krautwaschl und Lambert Schönleitner, fordert nun im Landtag eine umfassende Reform: Sportwetten sollen endlich rechtlich als Glücksspiel eingestuft werden, um Schutzmaßnahmen zu ermöglichen, die bisher fehlen.

© Puhek Sandra Krautwaschl fordert eine umfassende Reform.

„Das Handy ist zum Wettbüro geworden“

Rund 60 Prozent aller Sportwetten in der Steiermark werden inzwischen online abgeschlossen, Tendenz steigend. Studien zeigen, dass vor allem junge Männer ein erhöhtes Risiko haben, in eine Spielsucht zu geraten. „Das Handy in der Hosentasche ist längst zum Wettbüro geworden. Aber der gesetzliche Schutz hält da nicht mit. Wir brauchen klare Regeln, um Menschen vor Sucht und Überschuldung zu schützen, nicht ein System, das auf Wegsehen basiert“, sagt Nitsche.

©Marusa Puhek Veronika Nitsch fordert mehr Regeln um Menschen vor einer Spielsucht zu schützen.

Auf Landesebene fordern die Grünen eine Novelle des Steiermärkischen Wettengesetzes mit folgenden Punkten: Einführung einer verpflichtenden Spieler-ID für digitale und stationäre Angebote

Einheitliche Standards für Online- und Vor-Ort-Wetten

Firmenübergreifende Einzahlungs-Limits, um exzessives Spielen zu verhindern

Selbstsperren, mit denen sich Spieler einfach vom Wetten ausschließen können

Eine zweckgebundene Abgabe für Suchthilfeeinrichtungen in der Steiermark

Millionenumsätze, aber zu wenig Schutz

Die Zahlen verdeutlichen für die Grünen die Dimension: Allein in der Steiermark sind 14 Wettunternehmen mit 917 Annahmestellen und 557 Terminals aktiv. Österreichweit lag der Umsatz mit Sportwetten im Jahr 2023 bei über 300 Millionen Euro. Trotzdem gebe es kaum Prävention und Kontrollen, kritisieren die Grünen. Laut einer steirischen Fachstelle für Glücksspielsucht ist jede sechste Person, die regelmäßig Sportwetten abschließt, stark gefährdet, abhängig zu werden. Nitsche betont: „Mit Sportwetten werden Millionen verdient, aber der Schutz bleibt auf der Strecke. Wegschauen hilft niemandem. Die Landesregierung kann handeln und unser Antrag liefert die Grundlage dafür.“