Landtagssitzung: Debatte um Budget spaltet die Meinung der Parteien

In der heutigen Landtagssitzung am 21. Oktober steht das vor kurzem präsentiert Budget 2026 Fokus. Während Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer von einer "ernsten Lage" spricht, sieht die Opposition einen "sozialen Kahlschlag".

Die Budgetdebatte im Landtag geriet am Dienstag, dem 21. Oktober, zum Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition. Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) präsentierte das Landesbudget 2026 und fand deutliche Worte: „Wir sehen den Tsunami – und spielen am Strand.“ Der Satz hallte nach. Denn obwohl 106 Millionen Euro eingespart wurden, bleibt die Lücke mit 835 Millionen Euro groß, die Schulden steigen auf 8,2 Milliarden Euro. Ehrenhöfer sprach von einem „Kraftakt mit bitterem Beigeschmack“ und forderte mehr Zusammenarbeit von Bund, Land und Gemeinden: Nur so könne man die Kostenexplosion in Gesundheit, Pflege und Bildung bremsen. Gleichzeitig erteilte er neuen Steuern eine Absage: „Wir müssen auf der Ausgabenseite ansetzen, nicht bei den Menschen kassieren.“

Opposition gibt ihren Senf dazu

Für die Opposition war das Budget jedoch alles andere als ein Befreiungsschlag. SPÖ-Chef Max Lercher kritisierte das Fehlen von Strukturreformen: „Mehr Geld heißt noch lange keine bessere Versorgung. Wir brauchen ein System, das wirkt – nicht bloß Zahlenkosmetik.“ Auch die Grünen meldeten sich zu Wort. Lambert Schönleitner sprach von mangelnder Innovationskraft und forderte neue Einnahmequellen wie eine Lkw-Maut: „Ohne mutige Reformen bleibt alles Stückwerk.“ Niko Swatek (Neos) verwies auf die hohen Zinszahlungen: „Allein 400 Millionen Euro gehen jedes Jahr für Zinsen drauf. Das zeigt, dass der Reformmut fehlt.“ Deutliche Worte auch von KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler: „Immer bei jenen zu kürzen, die ohnehin zu wenig haben, ist der falsche Weg. Dieses Budget ist sozial ungerecht.“

Weitere Themen: Bildung, Wohnen, Flascherlzug

Neben dem Budget sorgten auch andere Themen für Debatten: Die Grünen forderten Antworten zu den Problemen bei der Schulassistenz, die Neos zur Finanzierung der Musikschulen. Beschlossen wurde außerdem eine Verschärfung der Wohnunterstützung, künftig nur noch für Personen mit mindestens fünf Jahren Hauptwohnsitz in Österreich. Für einen kurzen Moment wurde es emotional, als Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) zur Zukunft des Stainzer Flascherlzugs Stellung nahm: „Die Bahn ist noch nicht begraben“, versprach er. Fest steht, dass die Landtagssitzung heute noch lang andauern wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2025 um 14:09 Uhr aktualisiert