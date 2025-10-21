Neun Verletzte bei Frontalcrash in Puch – auch Kinder betroffen

Kurz nach 8.30 Uhr am Dienstagvormittag, dem 21. Oktober 2025, kam es auf der L 361 bei Puch im Bezirk Weiz (Steiermark) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Deutscher war mit seinem Wagen samt Anhänger in Richtung Puch unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, das von einer 60-jährigen Frau aus dem Bezirk Weiz gelenkt wurde.

Zwei Kinder unter den Verletzten

Im Fahrzeug des Deutschen befanden sich drei Frauen im Alter von 65, 68 und 70 Jahren. In dem entgegenkommenden Auto saßen neben der Lenkerin auch ein 33-jähriger Mann, eine 29-jährige Frau sowie zwei Kinder im Alter von einem und fünf Jahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der 60-Jährigen auf den Gehsteig geschleudert. Die Lenkerin erlitt schwere Verletzungen, die anderen acht Personen wurden leicht verletzt.

28 Einsatzkräfte vor Ort

Nach der Erstversorgung vor Ort wurden die Verletzten in die Krankenhäuser nach Graz und Weiz gebracht. Die beiden Kinder kamen in die Kinderklinik des LKH Graz. „Im Einsatz standen zwei Polizeistreifen, fünf Rettungswägen des ÖRK, die Feuerwehren Puch bei Weiz und Viertelfeistritz (28 Kräfte und fünf Fahrzeuge), die Straßenmeisterei Weiz und ein Abschleppunternehmen“, so die Landespolizeidirektion Steiermark. Ein mit dem 57-jährigen Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ. Bei der 60-jährigen Frau konnte aufgrund ihrer schweren Verletzungen kein Test durchgeführt werden.