„Geh gerade, das ist ungesund!“ – 80-Jähriger in Liezen überfallen

Mitten am Tag kam es in Liezen zu einem Überfall: Ein bislang unbekannter Mann attackierte einen 80-Jährigen und raubte ihm die Geldbörse. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Schockmoment für einen 80-jährigen Mann aus dem Bezirk Liezen (Steiermark): Am Montag, dem 20. Oktober 2025, wurde er gegen 12.05 Uhr in der Döllacher Straße im Ortszentrum von Liezen Opfer eines Raubüberfalls. Ein unbekannter Täter packte den Pensionisten plötzlich von hinten am Hosenbund und schüttelte ihn mehrfach. Dabei rief er in deutscher Sprache, jedoch mit ausländischem Akzent: „Geh gerade, das ist ungesund!“

Brieftasche gestohlen

Nachdem der Täter den Mann losließ, bemerkte dieser, dass seine Brieftasche fehlte. Darin befanden sich neben Bargeld auch mehrere persönliche Dokumente und Karten. Offenbar hatte der Unbekannte die Brieftasche während des Übergriffs unbemerkt aus der Gesäßtasche gezogen. Obwohl sich der Überfall mitten am Tag und in einer belebten Straße ereignete, konnte der Täter bislang nicht ausgeforscht werden.

Polizei bittet um Hinweise

Das Opfer konnte den Angreifer nur vage beschreiben: Der Mann soll etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und rund 30 Jahre alt sein. Er wird als südländisch aussehend beschrieben, war mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke bekleidet und sprach Deutsch mit ausländischem Akzent.

Ermittlungen laufen

Die Polizeiinspektion Liezen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. „Zeugen des Vorfalls werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Liezen unter 059133/6340 in Verbindung zu setzen“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.