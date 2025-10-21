Landesbudget 2026: Opposition warnt vor Schuldenkurs ohne Reformen

Das steirische Landesbudget 2026 zeigt laut Opposition einmal mehr: Die Landesregierung aus FPÖ und ÖVP setzt den Kurs ihrer Vorgänger fort. Die Kritik lautet, dass alte Fehler wiederholt und die Belastungen auf die Bevölkerung abgewälzt werden. Besonders Studierende sollen mit höheren Kosten ihren Beitrag leisten. „Blau-Schwarz nimmt lieber Studierende ins Visier als Konzerne oder Vermögende. Das sagt alles über ihr politisches Weltbild aus“, erklärt KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler. Sie wirft der Regierung vor, an ideologischen Kürzungen festzuhalten, statt mutige Reformen anzugehen. „Wenn junge Menschen, die später dringend gebraucht werden, heute für das Budget aufkommen sollen, ist das kein verantwortungsvolles Sparen, sondern ein politisches Armutszeugnis.“

©KPÖ/KK KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler kritisiert, dass Studierende zur Budgetsanierung herangezogen werden: „Blau-Schwarz kürzt ideologisch statt mutig zu reformieren.“

Kein Kurswechsel in Sicht

Auch die Grünen kritisieren, dass von einem echten Neuanfang keine Rede sein könne. „8 Milliarden Euro Schulden – das ist kein Sanierungskurs, das ist die Fortschreibung alter Fehler“, betont Budgetsprecher Lambert Schönleitner. Er wirft der Regierung vor, immer wieder bei den Schwächsten zu kürzen, während strukturelle Probleme unangetastet bleiben. „Man greift bei den Schwächsten zu, kürzt bei sozialen Einrichtungen und tut denen weh, die sich zivilgesellschaftlich engagieren – aber dort, wo echte Strukturbereinigung nötig wäre, bleibt alles beim Alten.“ Laut Schönleitner sei es bezeichnend, dass die Regierung im Budgetband 2026 erneut von einem „ersten Schritt“ spreche. „Wie viele erste Schritte will diese Regierung eigentlich noch machen? Irgendwann muss man auch ankommen“, so der Grünen-Abgeordnete.

©Montage: Marusa Puhek/Die Grünen Steiermark / 5 Minuten Grünen-Budgetsprecher Lambert Schönleitner wirft der Landesregierung vor, alte Fehler fortzusetzen: „8 Milliarden Euro Schulden – das ist kein Sanierungskurs.“

Falsche Prioritäten statt Reformen

Inhaltlich bemängelt die Opposition vor allem, dass die Regierung weiterhin an ineffizienten Strukturen festhält. In der Pflege setze man nach wie vor auf teure stationäre Modelle statt auf mobile Betreuung. Auch in der Verwaltung und Infrastrukturpolitik bleibe man bei alten Mustern. „Wir können nicht wieder neue Straßen bauen, wenn der Sanierungsrückstand beim Landesstraßennetz bereits 500 Millionen Euro beträgt“, so Schönleitner. „Das steirische Straßennetz ist in schlechtem Zustand – und trotzdem geht die Landesregierung weiter in diese Richtung.“

Keine neuen Einnahmen, steigende Belastung

Besonders scharf kritisiert wird, dass die Regierung auf der Einnahmenseite untätig bleibt. Eine Lkw-Maut auf Landesstraßen, Nahverkehrs- oder Ressourcenabgaben – all das wird in der Steiermark nicht genutzt. „Die Steiermark verzichtet Jahr für Jahr auf Millionen an möglichen Einnahmen“, so Schönleitner. „Wer Belastungen verursacht, soll auch zur Finanzierung beitragen – das ist eine Frage von Fairness und Gerechtigkeit.“ Andere Bundesländer hätten hier bereits Modelle umgesetzt, während die Steiermark Chancen auf stabile Einnahmen verstreichen lasse. „Das, was wir hier jetzt vorliegen haben, wird nicht ausreichen, um die großen Aufgaben zu meistern und das Budget nachhaltig zu konsolidieren“, schließt der Grünen-Politiker.

NEOS warnen vor Schuldenexplosion

Auch die NEOS zeichnen ein düsteres Bild: Von 2024 bis Ende 2026 wird die Schuldenlast des Landes um 2,45 Milliarden Euro steigen – auf insgesamt 8,17 Milliarden. „Unsere schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Von 2024 bis Ende 2026 wird das Land 30 Prozent der gesamten Schulden seit dem Zweiten Weltkrieg angehäuft haben“, warnt NEOS-Klubobmann Niko Swatek. Allein 1,7 Milliarden Euro davon entfallen laut Swatek auf die Regierungsjahre 2025 und 2026 unter FPÖ und ÖVP. „Das ist eine budgetpolitische Bankrotterklärung, die jede Generationenverantwortung vermissen lässt.“ Die steigenden Zins- und Tilgungskosten von derzeit 436 Millionen Euro bezeichnet Swatek als „Geld, das bei Bildung und Gesundheit schmerzlich fehlt“. Mit diesem Betrag könne „fast jedes Jahr ein neues Leitspital gebaut werden“. Sein Fazit fällt deutlich aus: „Die Landesregierung kann mit dem Geld der Menschen nicht umgehen und war bisher nicht in der Lage, echte Reformen auf den Weg zu bringen. Zuerst muss im System gespart werden – bei aufgeblähten Strukturen, unnötiger Bürokratie und teuren Doppelgleisigkeiten.“