NEOS starten Herbstkampagne: Bildung und Grazer Innenstadt im Fokus

Mit klaren Worten stellte Gemeinderat Philipp Pointner heute die neue Herbstkampagne der NEOS vor. Unter dem Motto „Das Wesentliche im Blick“ will die Partei den Fokus auf jene Themen lenken, die für Graz entscheidend sind: Bildung und Innenstadt. „Die Innenstadt ist das pulsierende Herz unserer Stadt und Bildung ihr Zukunftsmotor. Wenn beides schwächelt, leidet ganz Graz. Wir NEOS wollen diesen Trend umkehren“, so Pointner. In einer Zeit, in der Politik oft um Schlagzeilen und Eitelkeiten kreist, wollen die NEOS bewusst zurück zu den Grundlagen. Der pinke Gemeinderat ist auf den neuen Kampagnensujets zu sehen, aber nicht als Person im Vordergrund, sondern als jemand, der das „Wesentliche im Blick“ hat.

Weniger Kindergartenplätze – Eltern geraten unter Druck

Besonders im Bereich Kinderbetreuung sehen die NEOS dringenden Handlungsbedarf. Seit dem Amtsantritt der aktuellen Stadtregierung aus KPÖ, Grünen und SPÖ sei Graz deutlich ins Hintertreffen geraten. Laut Statistik Austria ist der Anteil der sogenannten „vereinbarkeitsfreundlichen“ Kinderbetreuungsplätze zwischen 2021 und 2024 von 72 auf nur mehr 60,2 Prozent gefallen. „Diesen Rückschritt hat die aktuelle Stadtregierung zu verantworten – und er ist ein Schlag ins Gesicht aller Eltern, die dringend auf einen Kindergartenplatz angewiesen sind, um eine faire Chance am Arbeitsmarkt zu bekommen“, betont Pointner.

©NEOS Steiermark NEOS-Gemeinderat Philipp Pointner und Landesgeschäftsführerin Lena Pirzl präsentierten in Graz die neue Herbstkampagne „Das Wesentliche im Blick“.

Schulen brauchen Unterstützung

Doch die Probleme reichen weiter. An vielen Schulen fehlt es laut NEOS an Lehrkräften, Sprachförderung und sozialer Unterstützung. Besonders Schulen mit hohem Förderbedarf würden im Wettlauf um Ressourcen verlieren. Deshalb fordern die NEOS einen Ausbauturbo für Kindergärten und Ganztagsschulen, mehr Deutschförderkräfte und Schulsozialarbeit sowie einen Chancen-Index, der besonders belastete Schulen gezielt unterstützt. „Bildung ist ein Recht. Und jedes Kind, das einen Platz oder Hilfe beim Lernen braucht, muss Unterstützung bekommen“, so Pointner.

Innenstadt verliert an Strahlkraft

Auch das wirtschaftliche Herz von Graz, die Innenstadt, steht laut NEOS unter Druck. Leere Lokale, Baustellen und sinkende Besucherzahlen seien deutliche Warnsignale. „Die Zahlen lügen nicht: Eine Million Menschen weniger in der Innenstadt als im Jahr davor – das zeigt, dass Graz an Strahlkraft verliert“, sagt Pointner. Mit einem 7-Punkte-Plan wollen die NEOS gegensteuern – unter anderem mit einem kostenlosen Öffi-Ticket vom Bahnhof in die City, einer begrünten Stadtallee, Kinderbetreuung während des Einkaufens und weniger Bürokratie für Betriebe.

„Graz braucht Aufbruch – keine Schikanen“

Bei seinen Rundgängen durch die Innenstadt höre Pointner immer wieder von Frust und Unsicherheit. Unternehmer:innen klagen über Bürokratie, unklare Zuständigkeiten und fehlende Unterstützung seitens der Stadt. „Die Unzufriedenheit ist groß. Wer in Graz Arbeitsplätze schafft und Leben in die Innenstadt bringt, darf nicht durch Schikanen und Vorschriften behindert werden“, so der NEOS-Gemeinderat. Zum Abschluss richtet Pointner einen klaren Appell an die Stadtregierung: „Graz braucht keinen Stillstand, Graz braucht Aufbruch – für Familien, für Betriebe, für unsere Zukunft.“