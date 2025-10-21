Laut Studie: Steirer reden am offensten über den Tod

Rund um Allerheiligen rückt das Thema Vergänglichkeit in den Vordergrund, doch viele verdrängen lieber, dass das Leben endlich ist. Eine aktuelle IPSOS-Studie im Auftrag der Helvetia zeigt: Nur 32 % der Österreicher beschäftigen sich mit dem eigenen Tod. In der Steiermark liegt dieser Anteil mit 39 % jedoch deutlich höher als im Rest des Landes. In Wien sind es nur 23 %. „Sich aktiv mit dem Ende des Lebens auseinanderzusetzen, schützt die Hinterbliebenen“, betont Werner Panhauser, Vorstand Vertrieb und Marketing bei Helvetia. Damit wird klar: Gerade in der Steiermark, wo Offenheit herrscht, sind die besten Voraussetzungen da, um auch über konkrete Schritte zu sprechen, wie beispielsweise über Bestattungsformen oder finanzielle Absicherung.

Frauen sprechen mehr, Männer verdrängen öfter

In der Studie zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen den Geschlechtern. 41 % der Frauen, aber nur 24 % der Männer setzen sich mit dem Thema auseinander. Auch die Angst vor dem Tod ist bei Frauen stärker: 42 % geben an, sich davor zu fürchten – doppelt so viele wie Männer (24 %). Besonders stark ist die Angst bei den 25- bis 35-Jährigen, von denen sich jeder Zweite vor dem Tod fürchtet. Diese Angst führt oft dazu, dass das Thema gemieden wird. Fast die Hälfte (42 %) vermeidet es bewusst, über das eigene Begräbnis nachzudenken.

Neue Bestattungsformen – Wandel auch in der Steiermark

Knapp die Hälfte der Österreicher (44 %) will nicht so bestattet werden wie die Eltern oder Großeltern. Der Trend zur Feuerbestattung ist ungebrochen: 34 % wünschen sich eine Urne am Friedhof, während 27 %, vor allem Frauen, Natur- oder Baumbestattungen bevorzugen. Nur 19 % möchten eine klassische Erdbestattung. „Über die Hälfte der Befragten wünscht sich keine traditionelle Trauerfeier“, erklärt Studienautor Alexander Zeh vom Ipsos Institut. „Jeder Zehnte lehnt Trauerfeiern ganz ab – viele wollen, dass das eigene Begräbnis ein fröhliches Fest wird.“ Auch in der Steiermark zeigt sich dieser Wandel: Immer mehr Menschen setzen auf persönliche, naturnahe Formen des Abschieds. Friedhöfe entwickeln sich zu Orten der Erinnerung und weniger zu Orten der Trauer.

©Helvetia (v.l.): Mag. Alexander Zeh (Geschäftsführer Ipsos Österreich), Werner Panhauser (Vorstand Vertrieb & Marketing Helvetia Versicherungen AG) und Alexander Hovorka (Geschäftsführer Bestattung Himmelblau)

Vorsorgelücke bleibt groß – Kosten werden oft unterschätzt

Trotz wachsender Offenheit bleibt die finanzielle Vorsorge ein Schwachpunkt. Sechs von zehn Österreicher schätzen die Begräbniskosten auf 4.000 bis 8.000 Euro. Nur rund die Hälfte hat dafür Geld beiseitegelegt. „Viele wissen nicht, wie sich die Kosten zusammensetzen“, erklärt Alexander Hovorka, Geschäftsführer der Bestattung Himmelblau. „Ein einfaches Urnenbegräbnis ist ab 2.500 Euro möglich, eine traditionelle Erdbestattung startet bei rund 5.000 Euro.“ Neu sind Trends wie Erinnerungsschmuck aus Diamanten oder Fingerprints, Mini-Urnen und Naturbestattungen – sie zeigen, dass viele den Abschied persönlicher gestalten möchten. Doch auch dafür braucht es finanzielle Planung. „Knapp die Hälfte der Österreicher will das Begräbnis aus eigenen Ersparnissen zahlen, doch bei einem Todesfall sind die Konten gesperrt“, warnt Panhauser. „Dann muss die Familie einspringen.“