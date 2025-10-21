Spar-Einrichtung kommt unter den Hammer: Leberkäseofen sucht neues Heim

In Pernegg an der Mur wird’s nostalgisch: Die alte Spar-Filiale ist Geschichte, doch wer mag, kann sich ein Stück davon sichern. Vom Leberkäseofen bis zur Tiefkühltruhe wird nun alles versteigert und das schon ab einem Euro!

Die Einrichtung des alten Spar-Markts in Pernegg kommt unter den Hammer - vom Kühlregal bis zur Kassa ist alles dabei.

Die Einrichtung des alten Spar-Markts in Pernegg kommt unter den Hammer - vom Kühlregal bis zur Kassa ist alles dabei.

Erst vor Kurzem war’s so weit: In Pernegg an der Mur eröffnete die brandneue Spar-Filiale. Nur 200 Meter weiter steht nun der ehemalige Markt leer. Nach jahrelangem Betrieb wurden die Geschäftsräumlichkeiten durch einen modernen Neubau ersetzt, in den rund 3,5 Millionen Euro investiert wurden. Doch anstatt die alten Möbel und Geräte einfach zu entsorgen, hat man sich für eine andere, durchaus charmante Lösung entschieden: Die Einrichtung der alten Filiale kommt unter den Hammer und wird versteigert.

©Screenshot „aurena.at“ 133 Schätze unterm Hammer: Auf der Online-Plattform Aurena werden insgesamt 133 Teile aus der alten Spar-Filiale in Pernegg versteigert und alles startet bei einem Euro.

Vom Kühlregal bis zum Leberkäseofen

Auf der Auktionsplattform Aurena aus Niklasdorf sind derzeit 133 Posten gelistet. Was es dort gibt? Praktisch alles, was in einem Lebensmittelgeschäft zu finden ist – von Regalen über Tiefkühlvitrinen bis hin zu Kassensystemen. Besonders heiß begehrt ist der Leberkäseofen – offenbar das Herzstück vieler Spar-Erinnerungen. Bereits 31 Gebote sind dafür eingegangen.

©Screenshot „aurena.at“ Heiß begehrt: Der Leberkäseofen aus der alten Spar-Filiale sorgt bei der Auktion für ordentlich Appetit. 31 Gebote sind schon eingegangen.

Startgebot liegt bei einem Euro

Alle Gebote starten bei einem Euro, doch wer glaubt, er könne sich Zeit lassen, der irrt. Die Zuschläge erfolgen bereits am Mittwoch ab 14.30 Uhr. Danach ist Schluss, und die alten Spar-Schätze finden hoffentlich ein neues Zuhause.