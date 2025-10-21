Skip to content
/ ©Ron Lach/Pexels
Symbolfoto auf 5min.at zeigt eine Verkäuferin.
Falsche Abrechnung: Eine Verkäuferin sollte „Minusstunden“ nacharbeiten, obwohl sie genug gearbeitet hatte.
Steiermark
21/10/2025
Stunden "zu wenig"

Falsche Abrechnung: Verkäuferin soll „Minusstunden“ nacharbeiten

In der Steiermark wurde einer jungen Verkäuferin zu wenig Dienstzeit zugeteilt. Ihr Chef wollte, dass sie die „fehlenden“ Stunden nacharbeitet. Doch die Arbeiterkammer deckte den Fehler auf und stellte klar: "Das geht nicht!"

von Julia Waldhauser
Eine 26-jährige Verkäuferin aus der Steiermark erlebte, was viele Beschäftigte im Handel kennen: Zu wenig Stunden am Dienstplan, aber am Monatsende trotzdem Minusstunden. Ihr Chef verlangte, dass sie diese „30 Minusstunden“ nacharbeite. Doch das war unzulässig. „Das geht nicht! Eine Verkäuferin im Handel wurde von ihrem Chef regelmäßig zu wenig zum Dienst eingeteilt. Er verlangte dann von ihr, dass sie diese 30 ‚Minusstunden‘ einarbeiten muss. Doch klar ist: Wirst du so eingeteilt, dass du deine Monatsstunden gar nicht leisten kannst, sind das keine Minusstunden!“, erklärt die Arbeiterkammer Steiermark.

Kontrolle der Stunden brachte Wahrheit ans Licht

Die AK ließ die Arbeitszeitaufzeichnungen der jungen Frau genau prüfen – mit erstaunlichem Ergebnis. Statt eines Minus zeigte sich plötzlich ein deutliches Plus: Die 26-Jährige hatte in Wahrheit rund 20 Plusstunden. „Unsere Überprüfung der Arbeitszeitaufzeichnungen zeigte sogar, dass die 26-Jährige rund 20 Plusstunden hatte. Nach unserem Einschreiten wurden die Stunden der Verkäuferin auf +20 korrigiert und die Verkäuferin musste die Stunden nicht einarbeiten“, so die Arbeiterkammer abschließend.

