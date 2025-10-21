Leistbare Energie für alle: KPÖ fordert Kurswechsel im Landtag

Die KPÖ brachte in der heutigen Landtagssitzung (21. Oktober 2025) eine Dringliche Anfrage an Landeshauptmann Mario Kunasek ein. Ziel ist es, Klarheit über die steirische Energiepolitik zu schaffen.

Die steirische KPÖ will Antworten auf zentrale Fragen der Energieversorgung. Mit einer Dringlichen Anfrage an Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) verlangt sie Aufklärung über die künftige Richtung der Energiepolitik im Land. Angesichts der steigenden Energiepreise sind für viele Menschen in der Steiermark Themen wie Leistbarkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit wichtiger denn je. KPÖ-Landtagsabgeordneter Alexander Melinz betont: „Es braucht jetzt eine klare Linie, wie Versorgungssicherheit, Leistbarkeit und Nachhaltigkeit langfristig gewährleistet werden können. Denn Energiepolitik darf nicht den Interessen von Konzernen überlassen werden, sondern muss sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren.“

Verantwortung des Landes nach Rückkauf der Energie Steiermark

Durch den Rückkauf der Energie-Steiermark-Anteile hat das Land wieder mehr Einfluss auf die Energieversorgung. Diese neue Verantwortung sieht die KPÖ als Chance, die Energiepolitik stärker im Sinne der Bevölkerung zu gestalten. Doch bislang fehlt eine klare Strategie, wie das Land diese Möglichkeit tatsächlich nutzen will. Deshalb fordert die KPÖ im Landtag eine breite Diskussion darüber, welche Ziele die Landesregierung in der Energiepolitik verfolgt und wie sie sicherstellen will, dass Strom und Wärme für alle leistbar bleiben.

Kritik an Haltung der Energie Steiermark

Besonders kritisch sieht die KPÖ die Position der Energie Steiermark zum neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz. Darin stellt sich das Unternehmen gegen die Weitergabe von Strompreissenkungen an Haushalte. „Gerade in Zeiten, in denen viele Menschen unter den hohen Lebenshaltungskosten leiden, ist das ein fatales Signal“, so Melinz weiter. Die KPÖ fordert, dass die Energie Steiermark ihrer Verantwortung als mehrheitlich landeseigener Betrieb gerecht wird und die Interessen der Bevölkerung in den Vordergrund stellt.

Mehr Transparenz bei Ausgaben gefordert

Ein weiterer Punkt der Anfrage betrifft die Transparenz bei den Medienausgaben der Energie Steiermark. Die KPÖ will wissen, wie viel Geld das Unternehmen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit ausgibt – und wie die Landesregierung diese Ausgaben kontrolliert. Ziel ist es, nachvollziehbar zu machen, wofür öffentliche Mittel tatsächlich eingesetzt werden.

Energie als Grundrecht

Für die KPÖ steht fest: Energie ist ein Grundrecht und darf kein Luxusgut sein. Melinz fasst zusammen: „Wenn das Land wieder mehr Verantwortung übernimmt, muss das auch spürbar werden – in Form von leistbaren Preisen, einer sicheren Versorgung und einer nachhaltigen Energiezukunft.“