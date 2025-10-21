Schulassistenz am Limit: KPÖ und Grüne fordern umfassende Reform

In der Steiermark mehren sich seit Monaten die Stimmen von Eltern und Pädagogen, die auf massive Probleme bei der Schulassistenz hinweisen. Mehr dazu liest du hier: „Unmöglich, jedem Kind gerecht zu werden“ – Lehrerin warnt vor Kürzungen. Kinder mit Beeinträchtigungen erhalten oft nicht die Hilfe, die sie benötigen. Grund dafür sind zu wenige Stunden, fehlende Kontinuität und ein unflexibles, bürokratisches System. „Die vielen Hilferufe aus den Schulen zeigen, dass das System der Schulassistenz längst an seine Grenzen gestoßen ist“, sagt KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler. Sie warnt: „Inklusion braucht stabile Strukturen und verlässliche Unterstützung. Kindern notwendige Hilfe zu verweigern, ist kein Beitrag zur Selbstständigkeit, sondern ein Rückschritt für Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit.“

KPÖ fordert grundlegende Gesetzesreform

Im Landtag brachte die KPÖ zwei Entschließungsanträge ein, um die Schulassistenz langfristig zu sichern. Der erste Antrag sieht eine umfassende Reform des Schulassistenzgesetzes vor – mit weniger Bürokratie, schnelleren Verfahren, direkter Anstellung der Assistenzkräfte bei den Schulen und einer fairen Bezahlung. Zudem sollen Sonderschulen besser ausgestattet werden: mehr Lehrpersonal, Pflegekräfte, Doppelbesetzungen und Schulsozialarbeit. „Wir dürfen Kinder mit besonderem Förderbedarf nicht im Stich lassen – egal, an welcher Schule sie sind“, sagt Klimt-Weithaler. „Was derzeit passiert, ist ein schleichender Rückbau von Inklusion.“

Grüne: „Landesrat leugnet das Problem“

Auch die Grünen fordern rasches Handeln. Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl reagierte mit scharfer Kritik auf die Antworten von Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) zur Dringlichen Anfrage im Landtag. „Während Eltern verzweifelt um Unterstützung kämpfen und Schulen am Limit sind, redet der Landesrat die Probleme klein und behauptet wörtlich: ‚Die Annahme, dass Stunden fehlen, kann nicht nachvollzogen werden.‘ Das ist das Leugnen eines Problems, das betroffene Familien, Schulen und Schulassistenten schwarz auf weiß belegt haben“, so Krautwaschl. Besonders empörend sei für sie Hermanns Wortwahl, wonach das bisherige System der Schulassistenz „pervertiert“ worden sei. „Das ist ein Schlag ins Gesicht all jener Lehrer und Schulassistenten, die mit großem Engagement versuchen, den Schulalltag für alle Kinder zu bewältigen.“ Krautwaschl kritisiert außerdem, dass Hermann keine konkreten Sofortlösungen vorgelegt habe: „Kinder verlieren ihre Betreuung, Eltern ihre Planungssicherheit – und der Landesrat stellt Lösungen erst für März in Aussicht. Diese Landesregierung verletzt ihre Verantwortung für Bildungsgerechtigkeit und Inklusion.“

Lehrkräfte warnen: Kinder bleiben auf der Strecke

Aus den Schulen selbst kommen deutliche Worte. Eine Grazer Inklusionslehrerin schildert im Gespräch mit 5 Minuten, dass der Wegfall von Assistenzstunden massive Folgen hat: „Ohne Assistenz können viele Kinder mit Förderbedarf dem Unterricht nicht folgen. Das führt zu Überforderung bei Lehrkräften und zu sozialer Isolation bei den betroffenen Schülern.“ Sie betont, dass Assistenzkräfte eine „unverzichtbare Stütze im Unterricht“ seien, die sowohl pädagogisch als auch emotional wertvolle Arbeit leisten. Viele von ihnen arbeiteten jedoch unter unsicheren Bedingungen und mit niedriger Bezahlung.

Landesregierung unter Druck

Die steirische Landesregierung (ÖVP/FPÖ) verteidigt die Kürzungen weiterhin. Landesrat Hermann argumentiert, dass zu viele Assistenzstunden die Selbstständigkeit der Kinder hemmen könnten und es eines „effizienten Ressourceneinsatzes“ bedürfe. Doch der Widerstand wächst: Neben KPÖ und Grünen fordern auch SPÖ und NEOS ein Umdenken. NEOS-Klubchef Niko Swatek spricht von einem „familienpolitischen Armutszeugnis“, SPÖ-Abgeordneter Max Lercher von einer „Nebelgranate“. Die KPÖ will mit ihren Anträgen erreichen, dass Inklusion in der Steiermark nicht länger ein Sparprojekt bleibt. „Es darf nicht vom Glück abhängen, ob ein Kind die notwendige Unterstützung bekommt oder nicht“, so Klimt-Weithaler.

Hintergrund der aktuellen Debatte ist die Entscheidung der steirischen Landesregierung (ÖVP/FPÖ), die Zahl der Schulassistenzstunden zu kürzen. Diese Maßnahme sorgt parteiübergreifend für scharfe Kritik. Auch KPÖ-Abgeordneter Alexander Melinz warnt: „Von diesen Kürzungen sind vor allem armutsbetroffene Kinder betroffen – jene, die ohnehin weniger Chancen haben."