Grauer Mittwoch: Sonne zeigt kaum sich in der Steiermark

Am Mittwoch bleibt es in der Steiermark meist trüb. Nur kurz zeigt sich die Sonne, Regen ist aber keiner in Sicht.

Der Mittwoch (22. Oktober 2025) zeigt sich in der Steiermark von seiner grauen Seite. „Bereits am Morgen liegt über dem Süden und Osten eine dichte Wolkendecke, oft verbunden mit Hochnebel“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Erst um die Mittagszeit sind hier kurze Auflockerungen möglich. In der Obersteiermark startet der Tag mit etwas Sonne, doch schon bald ziehen von Westen wieder kompakte Wolkenfelder auf. Insgesamt bleibt die Sonne rar, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen steigen auf milde 13 bis 17 Grad.