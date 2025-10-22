Klarheit nach Tod von Schülerin (16): Ursache für Unfall ermittelt

Anfang März kam es zu einem tragischen Unfall im Murtal in der Steiermark. Eine junge Mopedlenkerin (16) verlor dabei ihr Leben. Die Ermittlungen zu dem Fall wurden nun abgeschlossen.

Am 5. März kam es auf der B77 zwischen Judenburg und Fohnsdorf zu einem tödlichen Mopedunfall. Ein 83-jähriger Autofahrer kam mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und touchierte ein entgegenkommendes Auto. Dabei geriet das Fahrzeug des 83-Jährigen ins Schleudern und stieß daraufhin mit dem nachfahrenden Moped einer 16-Jährigen und ihrer 14-jährigen Beifahrerin zusammen. Die junge Mopedlenkerin und ihre Beifahrerin kamen durch den Aufprall zu Sturz. Für den Teenager kam leider jede Hilfe zu spät. Die 16-jährige Mopedfahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Die Beifahrerin wurde verletzt.

Gutachten offenbart technisches Gebrechen

Die Polizei nahm nach dem tragischen Unfall Ermittlungen auf. Der 83-Jährige wurde vernommen sowie die Fahrzeuge untersucht. Mehrere Monate nahm die Begutachtung des Wagens des 83-Jährigen in Anspruch. Das Gutachten ergab: Das Fahrzeug wies ein technisches Gebrechen an der Bremse auf. Der Lenker hätte diesen Defekt nicht erkennen können, weshalb gegen ihn keine Anklage erhoben wurde. Dies bestätigte die Staatsanwaltschaft Leoben der Kleinen Zeitung im Juli. Weiters wurde im Sommer ergänzt, dass der Akt noch offen sei. Ob es Konsequenzen geben wird und gegen wen sich diese richten werden, war damals noch unklar.

Weitere Ermittlungen aufgenommen

In weiterer Folge wurde gegen das Autohaus ermittelt, in welchem die Bremsen eingebaut wurden. Defekt war die linke Vorderradbremse, welche durch Überhitzung und Ausdehnung stecken blieb. Das Auto zog damit in eine andere Richtung, der Lenker hätte den Unfall nicht verhindern können. „Wir haben akribisch ermittelt, mit dem Ergebnis, dass man den Mitarbeitern der Werkstatt nicht mit erforderlicher Sicherheit nachweisen kann, dass Fehler passiert sind“, erklärt Staatsanwalt Andreas Riedler gegenüber der Kleinen Zeitung.

Ermittlungen eingestellt

Der Einbau der Bremse sei korrekt abgelaufen, auch eine Kontrollfahrt hat es gegeben. Das Problem sei dann erst während des laufenden Betriebs entstanden. Der Defekt, der erst später auftrat, hätte im Vorfeld nicht erkannt werden können. Die Ermittlungen wurden deshalb eingestellt und der Fall geschlossen.