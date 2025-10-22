Kuss-Versuch beim Hoffest: Hofherr wagt mutigen Schritt

Es wird wieder spannend bei Bauer sucht Frau: Christina aus der Oststeiermark feiert ein rauschendes Hoffest mit Philipp. Der Hofherr wagt einen Kuss-Versuch. Wie die Milchbäuerin darauf wohl reagieren wird?

Bei Oststeirerin Christina steht alles im Zeichen des großen Hoffests in der Steiermark. Hand in Hand und mit einem großen Lächeln im Gesicht treten die Bäuerin und ihr Auserwählter vor die Party-Gesellschaft. „Eine Frau, wie sie im Bilderbuch steht. Im Dirndl, die feschen Locken, Traumfrau“, ist Philipp aus dem Häuschen. Er beeindruckt nicht nur beim Maibaum-Fällen und mit Gesangseinlagen, sondern wagt auch einen mutigen Schritt. Er versucht Christina bei der rauschenden Party zu küssen. Ist er sich zu sicher? Wie reagiert die Bäuerin darauf?

©ProsiebenSat1Puls4 Wie wird Christina auf den Kuss-Versuch reagieren?

Erste Flirts in Oberösterreich

Jäger Fabian erlebt einen vielversprechenden Start mit Hofdame Alice, die sofort in den Angriffsmodus übergeht: Mit Komplimenten und gezielten Flirts wickelt die 25-Jährige den Oberösterreicher gekonnt um den Finger. Sein selbstgemachtes Gastgeschenk kommt bei ihr besonders gut an – die Chemie zwischen den beiden stimmt von Anfang an. Alice über das erste Kennenlernen: „Wir sind flirty unterwegs. Ich würd‘ sagen, da kann sich echt gut was entwickeln.“ Haben die anderen Damen da überhaupt noch eine Chance?

©ProsiebenSat1Puls4 Flirt-Stimmung bei Jäger Fabian aus Oberösterreich

Konkurrenzkampf am Hof von Kärntner Henry

Beim Kärntner Bergbauern Henry bahnt sich bereits ein Konkurrenzkampf an. Während Sarah schon fleißig mit dem 24-Jährigen flirtet, trifft nun mit Judith die zweite Kärntnerin am Hof ein. Insbesondere Sarah geht weiter in die Flirtoffensive und versucht so beim 24-Jährigen zu punkten. Die Zimmeraufteilung sorgt für erste Spannungen, denn Sarah wählt prompt Henrys Schlafzimmer. Ob sich hier schon der erste Zickenkrieg anbahnt? Judith meint über Sarah: „Sie hat den Kampf angefangen, jetzt werden wir in den Kampf ziehen.“

©ProsiebenSat1Puls4 Zwei Frauen versuchen Kärntner Henry von sich zu überzeugen