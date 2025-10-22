Millionen-Insolvenz: Maschinenhersteller in finanzieller Krise

Der Alpenländische Kreditorenverband informiert: Die TDE Equipment and Manufacturing GmbH hat einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung eingebracht. Mit der zeitnahen Eröffnung ist zu rechnen.

Das im Jahr 1985 gegründete Unternehmen ist in der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Geräten und Komponenten für Öl- und Gas-Bohr-Operationen in der Erdölindustrie tätig. Im Konkreten werden Powerline Bohrgestänge-Bausatzsysteme (Kits) produziert, welche die Datenübertrag und die digitale Datenerfassung von Bohrlochwerkzeugen mit hoher Geschwindigkeit ermöglichen, wobei der Fokus auf der Entwicklungsarbeit liegt. Das Unternehmen ist an der TDE ERMAFA E&M GmbH mit Sitz in Deutschland beteiligt, wobei diese ausgewählte Teilkomponente für das Bohrgestänge-Bausatzsystem produziert.

22 Mitarbeiter

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) informiert: Das Unternehmen ist Teil der in Abu Dhabi situierten TDE Gruppe. Der Sitz des antragstellenden Unternehmens befindet sich in Niklasdorf in Leoben (Steiermark). Im Unternehmen werden derzeit 22 Dienstnehmer beschäftigt.

Insolvenzursachen

Zu den Insolvenzursachen informiert der AKV wie folgt: „Nachdem aufgrund technischer Herausforderungen bzw. Rückschläge bei Produkttests die kommerzielle Einsatzbereitschaft nicht rechtzeitig nachgewiesen werden konnte und der bisherige Finanzierungspartner von Dritten übernommen wurde, hat der neue Eigentümer des Finanzierungspartners die Finanzierungsvereinbarung aufgekündigt. Dieser Finanzierungspartner hatte in der Vergangenheit rund 8,5 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Trotz zusätzlicher Investitionen konnte eine termingerechte Lieferung nicht gewährleistet werden, sodass es zum Rückzug weiterer Geschäftspartner sowie zum Ausbleiben von Kundenaufträgen kam.“

Zu den Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betragen laut vorgelegtem Vermögensstatus rund 5,93 Mio. Euro, hinzutreten Rückstellungen in Höhe von rund 300.000 Euro. Das Eigenkapital des Unternehmens ist schwer negativ. Bankverbindlichkeiten bestehen im Ausmaß von rund 876.000 Euro. Lieferantenverbindlichkeiten im Umfang von rund 773.000 Euro. Der überwiegende Teil der Verbindlichkeiten entfällt auf verbundene Unternehmen innerhalb der TDE-Gruppe bzw. auf Dienstnehmer. Die Aktiva bewertet man mit lediglich rund 322.000 Euro.

Fortführung geplant

„Angestrebt wird die Fortführung des Unternehmens, wobei jedenfalls frisches Kapital von dritter Seite zuzuführen sein wird. Neben einer wirtschaftlichen Neuausrichtung werden auch Restrukturierungsmaßnahmen zu setzen sein, wobei nicht profitable Unternehmensteilbereiche geschlossen werden sollen, wobei allenfalls die betroffenen Dienstnehmer innerhalb der Unternehmensgruppe weiterbeschäftigt werden sollen“, heißt es in einer Aussendung vom AKV. Der Gläubigerschaft wird ein Sanierungsplan angeboten, welcher eine Quote von 20 Prozent binnen 24 Monaten vorsieht.