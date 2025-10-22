Kollision in Weiz fordert zwei Verletzte (34, 82)

Gegen 7.45 Uhr fuhr eine 34-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Auto vom Kreisverkehr Feldbacher Straße kommend geradeaus in Fahrtrichtung Neugasse. Zur gleichen Zeit bog ein 82-jähriger Pkw-Lenker, ebenfalls aus dem Bezirk Weiz, vom Business Park kommend im Kreuzungsbereich mit der Neugasse nach rechts in die Neugasse ab. Aus unbekannter Ursache kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Beide Lenker verletzt

Nach der Erstversorgung wurden beide Fahrzeuglenker mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach Weiz eingeliefert. Einsatzkräfte der Feuerwehr Gleisdorf (14 Kräfte und drei Fahrzeuge) bargen die stark beschädigten Fahrzeuge.