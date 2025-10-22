Ab 2027: Steirische Landesabgabe zum ORF-Beitrag soll wegfallen

Ausgerechnet die Zukunft der steirischen Landesabgabe sorgt für neue Diskussionen. FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek kündigte über seinen Facebook-Kanal an, dass die monatliche Landesabgabe von 4,70 Euro mit Jänner 2027 abgeschafft werden soll. Damit müssten die Steirer künftig nur noch den ORF-Beitrag von 15,30 Euro pro Monat bezahlen. Kunasek sprach von einer „Entlastung von rund 30 Millionen Euro jährlich“. Beschlossen ist das Ende der Abgabe allerdings noch nicht: Es soll erst im Zuge der Budgetverhandlungen 2026 fixiert und anschließend vom Landtag beschlossen werden. Da FPÖ und ÖVP dort die Mehrheit haben und die Maßnahme bereits im Regierungsprogramm steht, gilt die Umsetzung als wahrscheinlich.

Wofür die 4,70 Euro bisher verwendet werden

Die sogenannte Kultur- und Sportförderungsabgabe fließt derzeit direkt in das Landesbudget – und ist zweckgebunden. So dienen 75 % der Kulturförderung, 15 % decken Miet-, Bau- und Instandhaltungskosten von Museen, Sportanlagen und dem Landesarchiv und 10 % gehen an Sportförderungsmaßnahmen. Mit dem Aus der Abgabe verliert das Land rund 30 Millionen Euro pro Jahr. Wie diese Lücke in den Budgets von Kultur und Sport gefüllt werden soll, ist offen. Das Thema dürfte daher noch für intensive Diskussionen sorgen.

Unterschiedliche Reaktionen der Parteien

Während Kunasek die Abschaffung als „spürbare Entlastung“ bewirbt, fallen die Reaktionen der Opposition gemischt aus. NEOS-Landessprecher Niko Swatek nennt den Schritt „erfreulich, aber überfällig“. Gleichzeitig mahnt er: „Die Landesabgabe ist erst Geschichte, wenn der Landtag sie tatsächlich streicht – Facebook-Postings ersetzen keine Beschlüsse.“ Deutlich kritischer äußert sich SPÖ-Klubchef Hannes Schwarz in einem Bericht der Kleinen Zeitung: „Kein Mensch in der Steiermark kann sich heute etwas davon kaufen, dass Mario Kunasek im Jahr 2027 die Abgabe abschaffen will. Wir brauchen jetzt Akutmaßnahmen für Gesundheit, Arbeit und Industrie, keine Versprechen für übermorgen.“ Andere Bundesländer sind bereits so weiter: In Wien und Niederösterreich wurde die Landesabgabe bereits 2024 mit dem neuen ORF-Beitrag gestrichen. In Salzburg und im Burgenland beträgt sie derzeit 4,60 Euro, in Tirol sind es 3,10 Euro pro Monat.