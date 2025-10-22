Schwer verletzt: 63-Jähriger unter Gabelstapler eingeklemmt

Ein 63-jähriger Mann wurde bei Abladearbeiten auf einem Firmengelände schwer verletzt. Kollegen reagierten sofort, der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.

Am Mittwochmittag, 22. Oktober 2025, kam es zu einem Arbeitsunfall mit schwerwiegenden Folgen: Auf einem Firmengelände in St. Ruprecht geriet ein 63-jähriger Arbeiter bei Abladearbeiten unter einen zurücksetzenden Gabelstapler und wurde dabei schwer verletzt.

Unter einem Gabelstapler geraten

Gegen 12. 30 Uhr führte der Mann gemeinsam mit Kollegen Arbeiten durch, als das Unglück geschah. Eines seiner Beine wurde unter dem tonnenschweren Gerät eingeklemmt. Sofort eilten mehrere Arbeitskollegen zu Hilfe und leisteten Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Zwei Notärzte und ein Sanitätsteam übernahmen noch vor Ort die notfallmedizinische Erstversorgung. Der Mann erlitt schwerste Verletzungen am Bein und musste mit dem Rettungshubschrauber C12 in das LKH Graz geflogen werden.