Leibnitzer Perchtenlauf abgesagt: Hoffnung auf Comeback im nächsten Jahr

Wo sonst ohrenbetäubende Glocken und furchteinflößende Masken den Winter begrüßen, bleibt es heuer ruhig. Der beliebte Perchtenlauf in Leibnitz, eines der größten Brauchtumsereignisse der Südsteiermark, wird 2025 nicht stattfinden. Diese Nachricht kam überraschend in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Auf die Frage von SPÖ-Gemeinderat Matthias Holzer, ob es heuer tatsächlich keinen Lauf geben werde, antwortete Bürgermeister Daniel Kos (FPÖ), so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung, kurz und klar: „Leider haben wir es heuer nicht geschafft mit den Veranstaltern. Wir bemühen uns aber darum, dass es 2026 wieder einen Perchtenlauf gibt.“ Damit fällt erstmals seit Jahren die spektakuläre Veranstaltung aus, bei der zuletzt rund 500 Perchten durch die Leibnitzer Innenstadt zogen und bis zu 10.000 Besucher anlockten.

Rahmenbedingungen müssen stimmen

Veranstaltet wurde das Event bisher vom Freizeit- und Jugendclub Leibnitz und genau dort fehlen heuer die Kräfte. „Wir haben im Verein einfach zu wenig Kapazitäten“, erklärt Obfrau Tina Muchitsch. Die Organisation beginne bereits im März, heuer sei das aber wegen der Gemeinderatswahl zu unsicher gewesen. „Wir wussten nicht, wer künftig unsere Ansprechpartner in der Stadt sein werden. Statt etwas Halbherziges auf die Beine zu stellen, haben wir uns für eine Pause entschieden“, so Muchitsch. „Wir wollen das in gewohnter Qualität machen und das geht nur, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.“

Stadt sucht neue Wege

Bürgermeister Daniel Kos bestätigte aber, dass bereits Gespräche über die Zukunft des Perchtenlaufs laufen. „Der Freizeit- und Jugendclub ist nicht die einzige Option. Es gibt mehrere Gruppen und Vereine, die Interesse gezeigt haben, den Lauf ab 2026 wieder zu organisieren.“ Ab Jänner 2026 soll gemeinsam mit allen Interessierten entschieden werden, in welcher Form das Traditionsspektakel zurückkehrt. Für heuer sei es schlicht zu spät gewesen. „Wir haben erst im Sommer erfahren, dass der Verein aussetzt, da war die Zeit einfach zu knapp“, so Kos. In Leibnitz will man die Tradition nicht aufgeben. Für viele ist der Perchtenlauf längst mehr als ein Brauchtumsevent, er ist Treffpunkt, Identität und Beginn der Adventzeit. „Uns ist wichtig, dass der Lauf weiterlebt“, betont Kos.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2025 um 17:35 Uhr aktualisiert