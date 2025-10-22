Riesenschreck in Knittelfeld: Vogelspinne krabbelt in Küche

Eine Steirerin entdeckte am Sonntag, dem 19. Oktober, eine 16 Zentimeter große Spinne auf ihrer Küchenzeile. Gemeinsam mit Freunden fing sie das Tier ein und brachte es kurzerhand zur Polizei.

Ein gemütlicher Sonntag entwickelte sich für eine Steirerin zu einem Moment des blanken Staunens: Wie die Kronen Zeitung berichtet, war sie gerade dabei sich in der Küche einen Kaffee zu machen, als sie plötzlich in acht haarige Augen blickte. Auf der Küchenzeile saß eine riesige Vogelspinne, ruhig, aber unübersehbar. „Ich bin fast erstarrt, aber Panik bringt ja nichts“, soll die Frau laut Polizei später erzählt haben. Statt in Hektik zu verfallen, rief sie Freunde zur Hilfe. Gemeinsam griffen sie beherzt zu und setzten das Tier mithilfe eines Löffels und einer Tupperdose vorsichtig fest. Danach machten sie sich mit ihrem außergewöhnlichen Fund direkt auf den Weg zur Polizeidienststelle Knittelfeld.

Polizei tauft Spinne auf den Namen „Thekla“

Die Beamten vor Ort reagierten überrascht, aber humorvoll, sie gaben der Riesenspinne sogar liebevoll den Namen „Thekla“. Nach Konsultieren von Experten war schnell war klar: Bei dem Besucher handelt es sich um eine männliche kolumbianische Riesenvogelspinne, beeindruckende 16 Zentimeter maß das Tier von Beinspitze zu Beinspitze. Bis dato konnte der Besitzer der Spinne nicht ausfindig gemacht werden.