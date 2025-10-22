Föhn, Sonne und Regen: Wetterumschwung bringt alles an einem Tag

Der Donnerstag beginnt laut Geosphere in der Steiermark noch ruhig, stellenweise sogar idyllisch. In den Morgenstunden halten sich über einigen Niederungen Nebel und Hochnebel, während es abseits davon noch freundlich und sonnig ist. Doch die Ruhe trügt: Schon im Laufe des Vormittags ziehen aus dem Südwesten immer dichtere Wolken auf. Zunächst bleibt es zwar weitgehend trocken, doch der Südwestwind frischt spürbar auf, in den östlichen Landesteilen sogar föhnig und kräftig.

Nachmittag: Erste Schauer, Abend: Regen

Am Nachmittag kündigen sich im Oberen Murtal erste leichte Regenschauer an, später breiten sich die Niederschläge weiter nach Norden und Osten aus. Bis zum Abend erfasst der Regen große Teile der Obersteiermark und zieht dann über das ganze Land hinweg. Die Temperaturen bleiben vorerst noch mild: 14 bis 18 Grad, stellenweise, dank des Föhns, sogar bis zu 20 Grad. In der Nacht auf Freitag zieht schließlich eine kräftige Kaltfront über die Steiermark hinweg. Damit gehen die Temperaturen deutlich zurück, und der Freitag startet vielerorts mit Regen und kühler Luft.