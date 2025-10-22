Frontalcrash in St. Stefan: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag, 22. Oktober, auf der L216 Paldauerstraße. Gegen 14 Uhr kollidierte ein 45-jähriger Motorradlenker aus bisher ungeklärter Ursache frontal mit einem Auto.

Die Frau war von St. Stefan im Rosental in Richtung Liechendorf unterwegs, als der Motorradfahrer plötzlich in den Gegenverkehr geriet und mit voller Wucht in den Wagen prallte. Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge Totalschaden erlitten. Der Motorradlenker wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Mehrere Passanten und eine zufällig vorbeikommende Ärztin außer Dienst reagierten sofort und leisteten Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Nach der notärztlichen Versorgung wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Die Pkw-Lenkerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort betreut.

Feuerwehr im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr St. Stefan im Rosental stand mit mehreren Einsatzkräften im Einsatz, um die Unfallfahrzeuge zu bergen und ausgelaufene Betriebsmittel zu binden. Während der Bergungsarbeiten war die L216 für den Verkehr zeitweise gesperrt.