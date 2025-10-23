Skip to content
©BFVFB/C. Karner
Bild auf 5min.at zeigt einen Lkw-Brand
Ein Lkw geriet auf der B66 in Brand. Mehrere steirische Feuerwehren rückten aus.
Südoststeiermark
23/10/2025
Feuerwehr-Einsatz

Meterhohe Rauchschwaden in Riegersburg: Lkw brannte lichterloh

Am Mittwochnachmittag, dem 22. Oktober 2025 geriet ein mit Mais beladener Lkw in der Südoststeiermark in Brand. Der Lenker wurde leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden.

von Elisa Auer
1 Minute Lesezeit(146 Wörter)

Gegen 15 Uhr fuhr ein 47-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark auf der B66 von Ilz nach Feldbach, als plötzlich Feuer im Motorraum des Lastwagens ausbrach. „Der Lenker konnte noch rechtzeitig das Fahrzeug verlassen, erlitt dabei aber leichte Verletzungen“, berichtet die Polizei. In weiterer Folge standen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Riegersburg, Hatzendorf und Breitenfeld im Einsatz.

Bild auf 5min.at zeigt einen Lkw-Brand
©Feuerwehr Riegersburg/Maurer
Ein Lkw ging auf der B66 in der Südoststeiermark…
Bild auf 5min.at zeigt einen Lkw-Brand
©Feuerwehr Riegersburg/Maurer
…in Flammen auf.

Technischer Defekt führte wohl zum Brand

Durch den Brandschaden gelang Hydrauliköl in das umliegende Erdreich neben der Fahrbahn. Die Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark veranlasste daraufhin weitere Maßnahmen. Die Straßenmeisterei Feldbach hob das kontaminierte Erdreich aus und entsorgte es. Brandursache dürfte laut ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt gewesen sein. Am Lkw entstand Totalschaden. Die Fahrbahn wurde in diesem Bereich ebenso beschädigt. Die B66 war für den Zeitraum des Einsatzes für rund vier Stunden gesperrt.   

Bild auf 5min.at zeigt einen Lkw-Brand
©BFVFB/C. Karner
Brandursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.
Bild auf 5min.at zeigt einen Lkw-Brand
©BFVFB/C. Karner
Es entstand erheblicher Sachschaden.
