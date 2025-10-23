Meterhohe Rauchschwaden in Riegersburg: Lkw brannte lichterloh

Am Mittwochnachmittag, dem 22. Oktober 2025 geriet ein mit Mais beladener Lkw in der Südoststeiermark in Brand. Der Lenker wurde leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Gegen 15 Uhr fuhr ein 47-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark auf der B66 von Ilz nach Feldbach, als plötzlich Feuer im Motorraum des Lastwagens ausbrach. „Der Lenker konnte noch rechtzeitig das Fahrzeug verlassen, erlitt dabei aber leichte Verletzungen“, berichtet die Polizei. In weiterer Folge standen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Riegersburg, Hatzendorf und Breitenfeld im Einsatz.

©Feuerwehr Riegersburg/Maurer Ein Lkw ging auf der B66 in der Südoststeiermark… ©Feuerwehr Riegersburg/Maurer …in Flammen auf.

Technischer Defekt führte wohl zum Brand

Durch den Brandschaden gelang Hydrauliköl in das umliegende Erdreich neben der Fahrbahn. Die Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark veranlasste daraufhin weitere Maßnahmen. Die Straßenmeisterei Feldbach hob das kontaminierte Erdreich aus und entsorgte es. Brandursache dürfte laut ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt gewesen sein. Am Lkw entstand Totalschaden. Die Fahrbahn wurde in diesem Bereich ebenso beschädigt. Die B66 war für den Zeitraum des Einsatzes für rund vier Stunden gesperrt.