95 Feuerwehrleute bei Trocknungsanlagenbrand in Fladnitz im Einsatz

Großeinsatz im Raabtal: Neun Feuerwehren rückten Mittwochabend nach Fladnitz aus, weil in einer Trocknungsanlage Mais zu glosen begann. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein größerer Brand verhindert werden.

Am Mittwochabend, dem 22. Oktober 2025, schrillten gegen 19.30 Uhr die Sirenen: Laut Alarmplan wurden gleich neun Feuerwehren zu einem Brand in einem Wirtschaftsgebäude nach Fladnitz im Raabtal gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte zeigte sich rasch, dass Funkenflug und Rauch aus der Lüftungsanlage einer Trocknungsanlage drangen – im Inneren gloste der darin befindliche Mais.

Da sich der Verdacht auf einen beginnenden Trocknungsanlagenbrand bestätigte, wurde durch die Feuerwehr Fladnitz im Raabtal nachalarmiert. Insgesamt rückten 95 Einsatzkräfte aus den umliegenden Gemeinden an, darunter die Feuerwehren Studenzen, Berndorf, Kirchberg an der Raab, Eichkögl, Rohr an der Raab, St. Stefan im Raabtal, Weiz sowie die Drehleiter und das Einsatzleitfahrzeug aus Feldbach. Auch die Drohne der Feuerwehr Hatzendorf kam zum Einsatz.

Atemschutztrupps im Dauereinsatz

Unter der Leitung von HBI Wolfgang Neuhold und ABI Manfred Lebler begannen die Einsatzkräfte sofort mit den Löscharbeiten. Ein Großteil der rund 15 Tonnen Mais konnte rasch aus der Anlage entfernt werden. Rund zwei Tonnen glosender Mais mussten jedoch händisch unter Atemschutz gelockert und aus dem Trocknungsturm gebracht werden. Eine schweißtreibende Arbeit, die insgesamt elf Atemschutztrupps erforderte.

Drohne liefert entscheidende Bilder

Besonders hilfreich war die Drohne der Feuerwehr Hatzendorf: Sie lieferte Livebilder und Wärmeaufnahmen, die den Einsatzleitern halfen, die Taktik laufend anzupassen. Dadurch konnte verhindert werden, dass sich der Brand weiter ausbreitet.

Unterstützung durch Polizei und Rotes Kreuz

Neben den Feuerwehren standen auch das Rote Kreuz Kirchberg/Raab mit Dr. Gruber, die Polizei Kirchberg/Raab sowie Vertreter der ÖBB im Einsatz, da sich der Einsatzort in unmittelbarer Nähe zur Steirischen Ostbahn befand. Gegen 23.45 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gemeldet werden.