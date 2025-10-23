Motorradunfall in den Hohentauern: Kärntner (60) schwer verletzt

Ein Motorradlenker aus Kärnten kam am Mittwochabend auf der B114 bei Hohentauern (Bezirk Murtal) zu Sturz. Der 60-Jährige wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.

Auf der kurvenreichen B114 im Triebental kam es Mittwochabend, dem 22. Oktober 2025, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Mann aus Klagenfurt am Wörthersee ist gegen 17.10 Uhr in Richtung Trieben unterwegs gewesen, als er im Bereich des Straßenkilometers 3,87 ins Schleudern geriet. Die Straße war an dieser Stelle laut Polizei glatt, wodurch der Motorradlenker die Kontrolle verlor.

Hubschraubereinsatz in Hohentauern

In weiterer Folge kam der Kärntner zu Sturz und prallte gegen die Leitschiene. „Unbeteiligte Fahrzeuglenker leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte“, heißt es von der Landespolizeidirektion Steiermark. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch die Helfer vor Ort wurde der Verletzte vom Rettungshubschrauber Christophorus 14 ins Landeskrankenhaus Graz geflogen. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hohentauern waren mit zwölf Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz und unterstützten bei der Absicherung der Unfallstelle.

Straße für über eine Stunde gesperrt

Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme blieb die B114 im Bereich der Unfallstelle bis etwa 18.30 Uhr komplett gesperrt. Danach konnte der Verkehr wieder freigegeben werden.