Landesrechnungshof warnt: Förder-Rücklagen schmelzen dahin

Ein aktueller Bericht des Landesrechnungshofs (LRH) sorgt für Aufsehen. Die Prüfer unter der Leitung von Direktor Heinz Drobesch untersuchten die Vergabe und Darstellung der sogenannten Bedarfszuweisungen, also Gelder, die das Land an Gemeinden vergibt, um finanzielle Engpässe auszugleichen oder besondere Projekte zu unterstützen.

Die Ergebnisse: Zwischen 2021 und 2023 flossen rund 584 Millionen Euro an steirische Gemeinden. Rund 90 Prozent davon dienten dem Ausgleich von Härtefällen, Gemeindezusammenlegungen oder der Bewältigung außergewöhnlicher Ereignisse. Doch die Zusagen für diese Mittel steigen stark – um durchschnittlich 31 Prozent pro Jahr.

Rücklagen schrumpfen, weil Zusagen steigen

Der Rechnungshof warnt nun vor einem „Abschmelzen des Rücklagenbestandes“. Seit 2023 übersteigen die zugesagten Fördermittel bereits die jährlichen Einnahmen aus Bedarfszuweisungen. Das bedeutet: Es wird mehr Geld zugesagt, als tatsächlich vorhanden ist.

„Daher wird die Festlegung von Kriterien für eine bedarfsorientierte Bewirtschaftung der Haushaltsrücklagen empfohlen“, heißt es vom Landesrechnungshof. Um mehr Transparenz zu schaffen, soll künftig jährlich ein Bericht mit klaren Auswertungen und Darstellungen veröffentlicht werden.

NEOS: „Transparenz darf kein Lippenbekenntnis sein“

Die steirischen NEOS sehen sich durch den Bericht bestätigt. Kontrollsprecher Niko Swatek kritisiert: „Wenn selbst der Landesrechnungshof aufzeigen muss, dass die Förderberichte fehlerhaft sind und Rücklagen zur Budgetkosmetik missbraucht werden, läuft etwas grundlegend falsch.“ Die pinke Partei fordert ein Transparenzportal und klare Regeln für die Verwendung der Rücklagen. Swatek betont: „Wer Millionen an Steuergeld vergibt, muss auch jede einzelne Zuweisung erklären können. Transparenz darf kein Lippenbekenntnis sein!“ Er warnt zudem vor den Folgen für kleinere Gemeinden: „Gerade jene Gemeinden, die am dringendsten Unterstützung brauchen, gehen leer aus.“

©NEOS Steiermark NEOS-Kontrollsprecher Niko Swatek fordert ein Transparenzportal und klare Regeln für die Verwendung öffentlicher Gelder.

Grüne sehen sich bestätigt – FPÖ unter Zugzwang

Auch die steirischen Grünen begrüßen den Bericht. Kontrollsprecher Lambert Schönleitner erklärt: „Die Verteilung der öffentlichen Gelder an die Gemeinden war bisher in keiner Weise transparent und aufgabenorientiert.“ Über Jahrzehnte seien Bedarfszuweisungen „in alter Proporzmanier“ und damit parteipolitisch verteilt worden. Nun sieht Schönleitner vor allem Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) in der Pflicht: „Jetzt wird sich zeigen, was das Transparenzversprechen des FPÖ-Landeshauptmanns wert ist.“ Die Grünen fordern, ebenso wie der Rechnungshof, die Veröffentlichung eines jährlichen Berichtes über alle Bedarfszuweisungen.