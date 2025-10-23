EU-Auszeichnung für Steirer: Radfahrschule holt Verkehrssicherheitspreis

Das steirische Unternehmen Madlencnik Mobility mit seiner Marke EASY DRIVERS Radfahrschule ist von der Europäischen Kommission mit dem „Excellence in Road Safety Award 2025“ ausgezeichnet worden.

Am 16. Oktober 2025 wurde in Brüssel (Belgien) im Rahmen der European Road Safety Charter der „Excellence in Road Safety Award“ vergeben. Zu den Preisträgern zählt heuer die EASY DRIVERS Radfahrschule aus der Steiermark. Das Projekt „Lebenslang sicher aktiv mobil“ wurde von der Europäischen Kommission als eines der wirksamsten und vorbildlichsten Verkehrssicherheitsprojekte Europas ausgezeichnet. Laut den Veranstaltern berücksichtigt der Preis alle Bereiche des Straßenverkehrs – von Fahrzeug- und Infrastrukturprogrammen bis hin zu Bildungs- und E-Bike-Initiativen. Das steirische Projekt wurde aus zahlreichen europäischen Einreichungen ausgewählt.

Generationenübergreifendes Konzept

Das ausgezeichnete Projekt verfolgt einen generationenübergreifenden Ansatz.

Unter dem Titel „Lebenslang sicher aktiv mobil – Neue Berufsbilder für ältere Menschen in Schulen & am E-Bike“ werden ältere Menschen zu Mobilitäts- und Radfahrtrainer:innen ausgebildet. Neben E-Bike-Trainings geben sie ihr Wissen in Schulen, Workshops und Sicherheitsaktionen weiter. Ziel ist es, älteren Menschen den sicheren Umgang mit neuen Mobilitätsformen zu ermöglichen und gleichzeitig ihre Erfahrungen an jüngere Generationen weiterzugeben. Damit soll ein besseres Verständnis im Straßenverkehr gefördert werden.

Beitrag zur Verkehrssicherheitsbildung

Das Projekt legt den Schwerpunkt auf praktische Schulungen und soziale Einbindung.

Durch die Ausbildung von Pensionisten zu Trainern soll deren Selbstvertrauen gestärkt und die Verkehrskompetenz erhöht werden. Die Beteiligten fungieren als Vermittler und Vorbilder, die für eine achtsame und sichere Verkehrskultur stehen. Das Konzept zeigt, dass Verkehrssicherheit nicht vom Alter, sondern vom Bewusstsein und Wissen der Verkehrsteilnehmenden abhängt.

Preisverleihung in Brüssel

Mit dem „Excellence in Road Safety Award“ würdigt die Europäische Kommission seit mehreren Jahren Projekte, die mit konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beitragen. Die Auszeichnung versteht sich als Anerkennung erfolgreicher Initiativen und soll den europaweiten Erfahrungsaustausch fördern. Das Projektteam der EASY DRIVERS Radfahrschule war bei der Preisverleihung in Brüssel vertreten, darunter Alexander Nowotny (BMIMI), Gerald Furian (KFV), Werner Madlencnik (MAMOB), Benedikt Hierzer (ED RFS) und Christian Kräutler (KFV).