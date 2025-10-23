Leichtes Nächtigungsminus – Camping bleibt in der Steiermark Trend

Trotz des verregneten Julis blieb die Steiermark auch im Sommer 2025 ein beliebtes Ziel für Camperinnen und Camper. Die Nächtigungen gingen leicht zurück, doch das Interesse an den heimischen Plätzen bleibt ungebrochen.

Der Camping-Sommer 2025 brachte für die Steiermark ein leichtes Nächtigungsminus von rund 5,9 Prozent. Insgesamt wurden laut camping.info im Juli und August 334.825 Übernachtungen auf steirischen Campingplätzen gezählt. Grund für den Rückgang war vor allem der ungewöhnlich kühle und nasse Juli, der viele Camperinnen und Camper dazu veranlasste, ihre Reise zu verschieben oder spontan in südlichere Regionen auszuweichen. Trotzdem: Die Steiermark bleibt ein Fixpunkt für Campingfreunde. Die abwechslungsreiche Landschaft zwischen Dachstein und Weinland, moderne Anlagen und familiär geführte Plätze sorgen dafür, dass der Campingurlaub in der „grünen Mark“ nach wie vor hoch im Kurs steht.

Urlaub zwischen Bergen und Weinbergen

Ob Zelt, Wohnwagen oder Campervan – die Steiermark bietet für alle Campingfreunde das passende Platzerl. Von naturverbundenen Stellplätzen in der Obersteiermark bis zu komfortabel ausgestatteten Anlagen in der Südsteiermark reicht das Angebot. Besonders beliebt sind Plätze, die neben klassischem Camping auch Mietunterkünfte oder Ferienhäuschen anbieten. Viele Betriebe punkten mit regionaler Küche, nachhaltigen Angeboten und Aktivitäten direkt vor der Tür – vom Wandern in den Schladminger Tauern bis zum Radeln entlang der Weinstraßen.

Österreich bleibt Campingland

Auch wenn der Sommer 2025 wetterbedingt etwas schwächer ausfiel, zählt Camping weiterhin zu den beliebtesten Urlaubsformen im Land. Insgesamt wurden österreichweit über 4,3 Millionen Übernachtungen gezählt. Besonders stark zulegen konnten das Burgenland und Wien, während die meisten Bundesländer – wie auch die Steiermark – ein leichtes Minus verzeichneten. „Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen wie Inflation oder Konsumzurückhaltung hält sich das Interesse am Campingurlaub auf sehr hohem Niveau“, betont Maximilian Möhrle, Geschäftsführer von camping.info. Österreich sei längst nicht mehr nur ein Zwischenstopp auf dem Weg in den Süden, sondern ein eigenständiges, attraktives Reiseziel.