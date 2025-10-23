Besitzer gesucht: Riesenvogelspinne „Thekla“ wartet bei der Polizei

Eine 16 Zentimeter große kolumbianische Riesenvogelspinne sorgte in Knittelfeld für Aufsehen. Eine Steirerin fand das Tier in ihrer Küche. Jetzt sucht die Gemeinde nach dem Besitzer oder der Besitzerin.

Ein ganz normaler Sonntagmorgen und dann das: In Knittelfeld blickte eine Steirerin beim Kaffeekochen plötzlich auf acht haarige Beine und Augen. Auf ihrer Küchenzeile saß eine riesige Vogelspinne. „Ich bin fast erstarrt, aber Panik bringt ja nichts“, erzählte die Frau laut Polizei. Gemeinsam mit Freunden fasste sie Mut, griff zu einem Löffel und einer Tupperdose und fing das Tier vorsichtig ein.

Von der Küche direkt zur Polizei

Anschließend machte sie sich mit der Vogelspinne auf den Weg zur Polizei Knittelfeld. Dort war die Überraschung groß. Die Beamten reagierten besonnen und mit einem Schuss Humor: Sie tauften die Spinne kurzerhand auf den Namen „Thekla“. Nach Rücksprache mit Fachleuten stand fest: Es handelt sich um eine männliche kolumbianische Riesenvogelspinne. Beeindruckende 16 Zentimeter maß das Tier von Beinspitze zu Beinspitze. Für Menschen ist die Art nicht gefährlich, doch ihr Anblick sorgt selbst bei Tierfreunden für Herzklopfen.

©Polizeiinspektion Knittelfeld Ungewöhnlicher Fund in Knittelfeld: Diese Riesenvogelspinne wurde in einer Küche entdeckt und später zur Polizei gebracht.

Besitzer gesucht – keine Strafe droht

Die Gemeinde Knittelfeld wandte sich inzwischen mit einem Aufruf an die Bevölkerung:

„Besitzer gesucht! Wie ihr vermutlich schon mitbekommen habt, wurde diese kolumbianische Riesenvogelspinne bei der Polizei Knittelfeld abgegeben. Keine Sorge: Für den Menschen ist sie nicht gefährlich – aber wir verstehen natürlich, wenn bei so einem Anblick Herzklopfen einsetzt. Daher suchen wir dringend nach dem Besitzer oder der Besitzerin des Tieres. Wichtig: Rechtlich droht keine Strafe – aber es muss abgeklärt werden, ob weitere Tiere vorhanden sind und ob die Haltung ordnungsgemäß erfolgt.“

Rätsel um Herkunft bleibt

Woher „Thekla“ stammt, ist bisher unklar. Wurde sie ausgesetzt? Oder ist sie aus einem Terrarium ausgebüxt? Die Gemeinde hofft auf Hinweise, nicht zuletzt, um sicherzugehen, dass keine weiteren exotischen Mitbewohner unterwegs sind. Hinweise bitte an das Bürgerservice Knittelfeld: +43 (0) 3512/83211-501.