Tierische Woche in Leoben: Feuerwehr rettete Fuchs, Hund und Katze

Von der Kläranlage bis zum Dachboden: Die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Stadt hatte in den letzten Tagen alle Hände voll zu tun und das gleich dreimal wegen "tierischer Missgeschicke".

Diese Woche hatten die Kameraden der Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss kaum Zeit zum Verschnaufen. Statt Brände oder Unfälle standen diesmal tierische Rettungsaktionen auf dem Einsatzplan. „Diese Woche werden die Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss von unseren tierischen Mitbewohnern auf Trab gehalten“, berichten die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Leoben Stadt schmunzelnd.

Fuchs verirrt sich in die Kläranlage

Am Donnerstagmorgen, dem 23. Oktober 2025, staunten die Mitarbeiter der städtischen Kläranlage nicht schlecht: Ein Fuchs hatte sich auf das Gelände verirrt und fand den Weg nicht mehr hinaus. Mit geübter Hand und viel Fingerspitzengefühl gelang es der Feuerwehr, das Tier einzufangen. „Er wurde von uns gerettet und wieder in der Natur ausgesetzt“, heißt es im Einsatzbericht.

©Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt Verirrt in der Kläranlage: Die Feuerwehr Leoben befreite den neugierigen Fuchs behutsam und setzte ihn wieder in der Natur aus. ©Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt Nach der Rettung zurück in Freiheit. Für den kleinen Streuner endete das Abenteuer glücklich und unverletzt.

Hund im Lift gefangen

Bereits am Vortag mussten die Einsatzkräfte zu einem weiteren ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. Ein Hund war in einem stecken gebliebenen Lift eingeschlossen. Vorsichtig öffneten die Feuerwehrleute die Tür und befreiten den verschreckten Vierbeiner. „Dieser konnte dann verschreckt, aber unverletzt an den Besitzer übergeben werden“, so die Feuerwehr. Der Dank des erleichterten Besitzers war den Helfern jedenfalls sicher.

Katze auf dem Dach und dann die Überraschung

Schon am Montag startete die tierische Woche mit einem Anruf einer besorgten Katzenhalterin. Ihre Katze war durch eine kaputte Schindel auf das Dach ihres Hauses gelangt und kam nicht mehr herunter. Während die Feuerwehrleute versuchten, das Tier einzufangen, zeigte die Mieze plötzlich, dass sie den Heimweg doch kennt: „Während unsere Kameraden die Katze einzufangen versuchten, konnte sich diese wieder an den Rückweg erinnern und wurde dann am Dachboden von der Besitzerin selbst eingefangen.“ Das offene Schlupfloch wurde danach von den Florianis gleich fachgerecht verschlossen.