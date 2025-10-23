Schulassistenz-Kürzung: „Viele haben Angst, laut zu sein“

Maria Luise Florineth (45) kämpft derzeit um jede Stunde Assistenz für ihren elfjährigen Sohn Leo. Seit einer Gesetzesänderung ist die Abteilung Bildung und Gesellschaft des Landes Steiermark für die Zuteilung der Schulassistenzstunden verantwortlich. Nun steht Florineth in ständigem Kontakt mit der Behörde und wartet auf Entscheidungen, die über den Alltag und die Bildungschancen ihres Sohnes bestimmen.

Ein Leben mit besonderen Herausforderungen

Leo kam mit einer seltenen Stoffwechselerkrankung auf die Welt. Seine Motorik und Sprache sind stark beeinträchtigt, oft ist er auf den Rollstuhl angewiesen. Trotzdem besucht er die erste Klasse der Mittelschule und folgt dem Regellehrplan. Der Unterricht fordert nicht nur ihn enorm, auch seine Mutter kämpft täglich dafür, dass er nicht zurückgelassen wird.

Gekürzte Unterstützung nach Schulwechsel

In der Volksschule erhielt Leo rund 26 Assistenzstunden pro Woche, inklusive Nachmittagsbetreuung. Mit dieser Unterstützung konnte er erfolgreich am Unterricht teilnehmen und erreichte regelmäßig Bestnoten. Nach dem Wechsel in die Mittelschule wurde der Umfang jedoch deutlich reduziert: Bewilligt wurden nur noch 27 Stunden. Und das bei einem Unterrichtspensum von 30 plus einer Wochenstunde. „Die Nachmittagsbetreuung entfällt vollständig“, beschreibt seine Mutter die Situation. Ohne Assistenz kann Leo nicht einmal eigenständig auf das Schul-WC, weil dieses nicht barrierefrei ist. Für Maria Luise Florineth ist das mehr als ein organisatorisches Problem – es ist eine Frage der Würde.

Ein Junge, der mehr Zeit braucht

Eine weitere Herausforderung betrifft das Schreiben. Für Leo ist es fast unmöglich, denn um drei Sätze auf Papier zur bringen benötigt er elf Minuten. „Ich verstehe nicht, warum eine Assistenz meinem Kind nicht beim Schreiben helfen darf“, sagt Florineth und bemängelt damit die Regelung, dass eine Assistenz diese Tätigkeit nicht für das Kind übernehmen darf. Doch auch Diktiergeräte sind für Leo keine Lösung: Sie erkennen seine Sprache nicht zuverlässig. Die ersten Schularbeiten stehen vor der Tür, doch wie soll ihr Sohn diese ohne Unterstützung absolvieren? Leo will lernen und dazugehören, doch seine Mutter warnt: „Meinem Sohn wird gerade die Schulbildung verwehrt!“

Engagement einer Mutter ohne Pause

Die Bildungswissenschaftlerin, Klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin Maria Luise Florineth und hat ihre Berufstätigkeit aufgegeben, um ihren Sohn zu unterstützen. Seit Bekanntwerden der Kürzungen schreibt sie Briefe, reicht Atteste und Gutachten ein. „Ich schreibe mir die Finger wund, schicke unzählige Atteste und Arztbriefe“, sagt sie. Für sie geht es um Chancengleichheit, nicht um Sonderrechte. Gleichzeitig versucht sie, Verständnis für die Lage der Behörden zu zeigen – sie weiß, dass dort die Arbeitsbelastung hoch ist.

Enttäuschung nach großer Hoffnung

Weil Maria Luise Florineth beim jüngsten Evaluierungstermin in der Schule spontan erschien,

wurde Leos Fall erneut geprüft. Nun steht fest: Die erhoffte Erhöhung der

Schulassistenzstunden wurde abgelehnt. Nicht nur für ihn und seine Familie ein herber

Rückschlag: „Diese Entscheidung betrifft das gesamte Pflichtschulcluster. Und damit auch

Kinder, die auf noch viel größere Hindernisse in ihrem Schulalltag stoßen. Was bedeutet das für jene, die eine noch schwerere Ausgangslage haben?“, fragt die Mutter spürbar bewegt.

Aufgeben kommt für sie dennoch nicht infrage. „Ich werde weiter kämpfen. Nicht nur für Leo,

sondern für alle Kinder, die gleiche Chancen verdienen.“