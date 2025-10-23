25,5 Millionen Euro für Steiermarks Feuerwehren beschlossen

Die steirischen Feuerwehren leisten Tag für Tag unbezahlbare Arbeit. Ob bei Unfällen, Bränden oder Unwettern – auf die rund 52.500 Mitglieder ist immer Verlass. Um die Einsatzkräfte bestmöglich auszustatten, hat die steirische Landesregierung ein Investitionspaket in Höhe von 25,5 Millionen Euro beschlossen. Das Geld wird in den kommenden Jahren gezielt für Ausrüstung, Fahrzeuge und Infrastruktur eingesetzt.

„Unsere steirischen Feuerwehren sind tagtäglich und rund um die Uhr für uns da“

Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) betont die Bedeutung dieser Entscheidung:

„Unsere steirischen Feuerwehren sind tagtäglich und rund um die Uhr für uns da. Die rund 52.500 Mitglieder haben im vergangenen Jahr unfassbare 6,4 Millionen Arbeits- und Leistungsstunden erbracht. Daher war für mich klar: Wir handeln anstatt zu reden.“ Das Paket sei ein „historischer Schritt“ und ermögliche dringend notwendige Investitionen in die Zukunft der steirischen Feuerwehren.

Verlässliche Partner der Einsatzkräfte

Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) unterstreicht die Wichtigkeit der Unterstützung: „Es ist nicht selbstverständlich, dass die vielen ehrenamtlichen Mitglieder unserer Feuerwehren – ob Tag oder Nacht – zur Hilfe eilen, wenn sie gebraucht werden. Wir können uns auf die steirischen Feuerwehrleute verlassen, also können sie sich auch auf uns verlassen.“ Khom kündigt an, dass mit dem Paket unter anderem der Ankauf von Geräten, Ausrüstung und Fahrzeugen unterstützt werde. Außerdem werde in die Landesfeuerwehr- und Zivilschutzschule in Lebring investiert. Geplant sind unter anderem der Bau einer Katastrophenschutzhalle, neue Schulungsräume, barrierefreie Unterkünfte und ein moderner Stabsraum für den Katastropheneinsatz.

©FF Auersbach Landeshauptmann Mario Kunasek, LH-Stv. Manuela Khom und Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried gemeinsam mit weiteren Feuerwehrvertretern und dem Landessiegerteam Wettkampfgruppe Damen der Feuerwehr Auersbach beim Landesfeuerwehrtag 2025.

Investitionen in Schlagkraft und Zukunftssicherheit

Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried zeigt sich erfreut über die Entscheidung der Landesregierung: „Mit dem Volumen von 25,5 Millionen Euro können wir die Ausstattungs-Offensive der vergangenen Jahre fortsetzen.“ Vorgesehen sind unter anderem 17 Notstromaggregate, sechs Sandsackfüllmaschinen, vier Waldbrand-TLF-TATRA, vier Wechselladefahrzeuge-Wasser sowie weitere Waldbrandmodule. Zudem soll ein einheitliches digitales Lageführungssystem eingeführt werden, um bei Großschadenslagen rasch und koordiniert handeln zu können. „Jeder Euro in diese Ausstattung ist ein Euro in die Sicherheit der Bevölkerung – und stärkt zugleich unsere Handlungsmöglichkeiten in Zeiten, in denen uns Extremwetterereignisse immer häufiger fordern“, so Leichtfried.

Modernisierung der Feuerwehrschule Lebring

Ein Schwerpunkt liegt auch auf der Modernisierung der Landesfeuerwehrschule in Lebring-St. Margarethen, die seit 1973 besteht. Dort soll eine Ausbildung ermöglicht werden, die den aktuellen Anforderungen entspricht. Neben baulichen Maßnahmen wie barrierefreien Zugängen und neuen Lehrsälen ist auch eine technische Aufrüstung geplant. Besonders die Landesleitzentrale „Florian Steiermark“, die bereits 15 Jahre alt ist, wird modernisiert, um eine qualitativ hochwertige Alarmierung sicherzustellen.