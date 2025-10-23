Nach Kaltfront kehrt am Freitag die Sonne in die Steiermark zurück

Nach dem Durchzug einer Kaltfront zeigt sich das Wetter in der Steiermark am Freitag wieder von seiner freundlicheren Seite. „Nach Abzug der Kaltfront lockert die Bewölkung am Vormittag rasch auf und die Sonne scheint“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Ab Mittag ziehen zwar erneut ein paar Wolkenfelder durch, im Nordwesten kann es kurz regnen, oberhalb von rund 1000 Metern sogar leicht schneien. Meist bleibt es aber trocken. Am Abend klart der Himmel überall auf. Der Nordwestwind weht kühl, im Vorland mäßig, in der Obersteiermark lebhaft und auf den Bergen teils stürmisch. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 2 und 7 Grad, tagsüber werden 8 bis 14 Grad erreicht, im Südosten bis zu 18 Grad.