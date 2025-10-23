Skip to content
Nach der Kaltfront zeigt sich in der Steiermark am Freitag wieder die Sonne.
23/10/2025
Nach Kaltfront kehrt am Freitag die Sonne in die Steiermark zurück

Der Freitag bringt der Steiermark Sonne nach einer durchgezogenen Kaltfront. Im Norden sind kurze Regen- und Schneeschauer möglich.

Nach dem Durchzug einer Kaltfront zeigt sich das Wetter in der Steiermark am Freitag wieder von seiner freundlicheren Seite. „Nach Abzug der Kaltfront lockert die Bewölkung am Vormittag rasch auf und die Sonne scheint“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Ab Mittag ziehen zwar erneut ein paar Wolkenfelder durch, im Nordwesten kann es kurz regnen, oberhalb von rund 1000 Metern sogar leicht schneien. Meist bleibt es aber trocken. Am Abend klart der Himmel überall auf. Der Nordwestwind weht kühl, im Vorland mäßig, in der Obersteiermark lebhaft und auf den Bergen teils stürmisch. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 2 und 7 Grad, tagsüber werden 8 bis 14 Grad erreicht, im Südosten bis zu 18 Grad.

