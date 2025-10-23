Tödlicher Unfall auf B317: 47-Jähriger kracht in Hammerlkamm gegen Auto

In Neumarkt, direkt an der Grenze zu Kärnten, ist es Donnerstagnachmittag, am 23. Oktober 2025, zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Der 47-jährige Motorradfahrer war gegen 17.10 Uhr von Kärnten kommend in Richtung Neumarkt (Steiermark) unterwegs, als er in der Hammerlklamm im Grenzgebiet der beiden Bundesländer aufgrund der regennassen Straße die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Wie die Polizei berichtet, ist er anschließend auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Dabei wurde er über das Fahrzeug geschleudert.

Ärztin leistet noch Erste Hilfe – vergeblich

Obwohl eine zufällig anwesende Ärztin sofort Erste Hilfe leistet konnte der Notarzt wenig später nur noch den Tod des 47-jährigen Oberösterreichers feststellen. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und vom Roten Kreuz ins Krankenhaus nach Friesach gebracht.

Auffahrunfall auf der Gegenfahrbahn

Auf der Gegenfahrbahn ist es in weiterer Folge übrigens noch zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein Kastenwagen konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte gegen das vor ihm stehende Auto. Verletzte gab es dabei jedenfalls nicht. Die Feuerwehr aus Neumarkt stand mit vier Fahrzeugen und 20 Florianis im Einsatz, für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die B317 zeitweise vollständig gesperrt.