/ ©BFVMZ/FF Veitsch Ort
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Unfall in der Steiermark.
Auf der Veitscher Landesstraße kam es zu einem Unfall mit zwei Verletzten.
Bruck-Mürzzuschlag
24/10/2025
Feuerwehr im Einsatz

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Veitsch

Zwei Autos kollidierten aus bislang unbekannter Ursache. Beide Lenkerinnen wurden verletzt und von den Einsatzkräften versorgt. Die Unfallstelle musste abgesichert, umgeleitet und anschließend geräumt werden.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)

Am Donnerstag musste die Feuerwehr Veitsch-Ort (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark) zu einem Verkehrsunfall ausrücken. Aus unbekannter Ursache sind zwei Autos zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden beide Lenkerinnen verletzt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, wurden sie bereits von den First Respondern versorgt. Bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes übernahm ein Feuerwehrsanitäter die Betreuung der beiden Verletzten.

Umleitung auf Veitscher-Landesstraße

Damit war die Arbeit noch lange nicht getan: Es musste ein Brandschutz aufgebaut, die Einsatzstelle abgesichert und eine Umleitung eingerichtet werden. Nach der Freigabe durch die Polizei entfernte die Feuerwehr die Unfallfahrzeuge und reinigte die Landesstraße.

