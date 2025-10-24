Skip to content
/ ©BFVMZ/FF Veitsch Ort
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Unfall in der Steiermark.
Auf der L102 kam es zu einem Autounfall mit zwei Verletzten.
Bruck-Mürzzuschlag
24/10/2025
Unfall

L102: Alkolenkerin verursacht Frontalcrash mit zwei Verletzten

Eine Autofahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte in ein anderes Auto. Dabei wurden beide Fahrerinnen verletzt. Später stellte sich heraus, dass die Unfallverursacherin alkoholisiert war.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)

Zu einer Frontal­kollision mit zwei verletzten Autofahrerinnen kam es am Donnerstagabend. Wir haben berichtet. Wie sich herausstellte, war eine 41-jährige Steirerin gegen 18:15 Uhr auf der L102 in Richtung Mitterndorf (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark) unterwegs. Plötzlich kam sie links von der Fahrbahn ab, beschädigte dabei mehrere Straßenleitpflöcke und versuchte wieder auf die Fahrbahn zu gelangen. Dabei krachte sie frontal in das Auto einer 49-jährigen Frau. Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus Leoben gebracht. Bei der 41-Jährigen wurde eine schwere Alkoholisierung festgestellt.

Unfall auf der L102: „Gaffer“ wird angezeigt

Während der Unfallaufnahme kam es zu einem weiteren Vorfall: „Ein Pkw-Lenker beschädigte – vermutlich aufgrund des ‚Gaffens‘ – eine Schneestange“, heißt es seitens der Polizei. Er wird nun angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2025 um 07:32 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

