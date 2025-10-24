L102: Alkolenkerin verursacht Frontalcrash mit zwei Verletzten

Eine Autofahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte in ein anderes Auto. Dabei wurden beide Fahrerinnen verletzt. Später stellte sich heraus, dass die Unfallverursacherin alkoholisiert war.

Auf der L102 kam es zu einem Autounfall mit zwei Verletzten.

Auf der L102 kam es zu einem Autounfall mit zwei Verletzten.

Zu einer Frontal­kollision mit zwei verletzten Autofahrerinnen kam es am Donnerstagabend. Wir haben berichtet. Wie sich herausstellte, war eine 41-jährige Steirerin gegen 18:15 Uhr auf der L102 in Richtung Mitterndorf (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark) unterwegs. Plötzlich kam sie links von der Fahrbahn ab, beschädigte dabei mehrere Straßenleitpflöcke und versuchte wieder auf die Fahrbahn zu gelangen. Dabei krachte sie frontal in das Auto einer 49-jährigen Frau. Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus Leoben gebracht. Bei der 41-Jährigen wurde eine schwere Alkoholisierung festgestellt.

Unfall auf der L102: „Gaffer“ wird angezeigt

Während der Unfallaufnahme kam es zu einem weiteren Vorfall: „Ein Pkw-Lenker beschädigte – vermutlich aufgrund des ‚Gaffens‘ – eine Schneestange“, heißt es seitens der Polizei. Er wird nun angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2025 um 07:32 Uhr aktualisiert