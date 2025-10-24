„Starker Regen, extremer Wind“: Unwetter erschwerte Rettungseinsatz

Bei starkem Regen und heftigem Wind kam es am Mittwochabend auf der L206 in Ratschendorf. zu einem Verkehrsunfall. Ein Auto prallte gegen einen Baum, zwei Personen wurden verletzt.

Am 23. Oktober ereignete sich gegen 20.30 Uhr ein Unfall auf der L206 in Ratschendorf (Südoststeiermark). Ein Fahrzeug kam aus ungeklärter Ursache von der L206 ab und touchierte einen Baum, sodass das Fahrzeug seitlich zum Stillstand kam. „Helfer und Feuerwehrleute leisteten Erste Hilfe und kümmerten sich um die zwei verletzten Personen bis zum Eintreffen der Rettung“, berichtet der Bereichsfeuerwehrverband Radkersburg.

Wetterbedingungen erschwerten Einsatz

„Es herrschte enorm starker Regen mit extremem Wind, der den Einsatz erheblich erschwerte. Wegen der Witterung mussten wir die Verletzten in die Feuerwehrfahrzeuge begeben, bis die Rettungssanitäter vor Ort waren“, schildern die Rettungskräfte den Einsatz. Die Feuerwehr und ein privates Abschleppunternehmen bargen gemeinsam das Unfallfahrzeug. Die Straße wurde für rund eine Stunde komplett gesperrt. Im Einsatz stand auch die Polizei.