Tragödie: 19-Jähriger klagt über Übelkeit – kurz darauf ist er tot

In der steirischen Region Eisenstraße kam es zu einem tragischen Todesfall. Ein 19-Jähriger starb plötzlich, nachdem er über Übelkeit geklagt hatte. Die Ankunft des Rettungshubschraubers soll sich verzögert haben.

Ein junger Mann aus Ungarn ist in der steirischen Region Eisenstraße nach einem medizinischem Notfall verstorben. Auf der Fahrt von Altenmarkt nach Admont klagte der 19-jährige Beifahrer über Übelkeit, stieg aus dem Auto und brach wenig später zusammen, wie die Kronen Zeitung am Freitag berichtet. Er starb vermutlich an einem Herz-Kreislauf-Versagen.

Hilfe verzögerte sich: Rettungshubschrauber konnte nicht landen

Daraufhin wurden die Rettungskräfte sofort alarmiert. Die Ankunft der Einsatzkräfte zum Einsatzort am Buchauer Sattel verzögerte sich jedoch. Aufgrund des schlechten Wetters konnte der Rettungshubschrauber nämlich nicht landen. Erst rund 40 Minuten später konnte das Notarztteam vor Ort eintreffen, heißt es im Bericht.

Diskussion über notärztliche Versorgung

Der Vorfall hat in der Region erneut Diskussionen über die eingeschränkte notärztliche Versorgung in abgelegenen Gebieten ausgelöst. Otto Marl, Leiter der Rotkreuz-Bezirksstelle Liezen sagte im Interview mit der Kronen Zeitung, dass der Patient wohl noch leben würde, wenn es in Graz oder einem anderen Ballungsraum passiert wäre. Mit Sicherheit könne man dies zwar nicht sagen, allerdings sei es Fakt, dass die Rettungskette zu lang gedauert habe. „Seit Jahren warnen wir davor, dass genau solche Fälle passieren können, aber leider wurden und werden wir ignoriert“, betont er gegenüber der Tageszeitung.

